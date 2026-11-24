，目前佐藤輝明預估身價已經被炒到5年1億4000萬美元，吸引多達11隊競逐，其中擁有大谷翔平在內的洛杉磯道奇，也在爭取名單中，另外紐約洋基、紐約大都會與費城費城人都有意簽下這位日本強打。

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佐藤輝明情定何處？美媒爆料感恩節前敲定

預估合約1億4000萬美元 成本季最大張野手合約

道奇有意補強外野強打 洋基、大都會也可能出手

根據《FOX Sports》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）在播客節目《Foul Territory》爆料，今年透過入札制度挑戰大聯盟的日本40轟重砲佐藤輝明，極有可能在美國時間26日感恩節之前完成簽約，《運動畫刊》則表示隨著今年最大咖自由球員史庫柏（Tarik Skubal），於前日跟大都會達成共識，簽下一份9年總額4億5000萬美元合約，代表許多大筆合約，可能都會趕在12月1日勞資協議談判前完成，目前雙方對於薪資上限認定仍有嚴重分歧，封館幾乎已經成為既定事實。資深記者羅森索稍早就於播客節目《Foul Territory》爆料，今年休賽季宣布挑戰大聯盟的佐藤輝明，極有可能在26日感恩節之前完成簽約。《運動畫刊》則寫明，「這位日籍左打，有望成為今年休賽季身價最高的打者之一。」同時也提到，曾任大聯盟球團總經理的鮑登（Jim Bowden）預測，佐藤的合約規模將達到5年1億4000萬美元。報導中也分析：「如果佐藤輝明在感恩節前簽約，可能會大幅牽動整體打者市場的走勢。特別是他的合約，很可能會影響到如亞羅薩雷納（Randy Arozarena）和鈴木誠也等其他強打型自由球員的市場價值。」暗示他可能會成為繼史庫柏之後市場上的第二張、同時也是野手市場的第一張大型合約。據悉，目前包括洋基、道奇、大都會、教士、遊騎兵以及費城人等多支球隊，都已對佐藤輝明展開網羅計畫。隨著2屆賽揚獎左投的去向塵埃落定，這位阪神虎重砲手的轉隊消息，或許也已經不遠了。