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Roach退伍回歸接掌兵符！曾助T1拿下世界賽連霸

前職業打野UmTi轉任教練！首度加入T1教練團

▲T1也宣布前職業打野選手UmTi加入2027賽季教練團。（圖／X@T1）

Easyhoon確定續留！成T1唯一留任教練

▲Easyhoon（李知勛）則確定續留，成為新教練團中唯一留任的原成員。（圖／X@T1）

2026《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2026）落幕後，LCK轉會期持續傳出人事異動。T1今（24）日正式公布2027賽季教練團名單，宣布前冠軍教練Roach（金強熙）退伍後回歸，接任戰隊總教練。此外，前職業打野選手、LCK賽評的UmTi（嚴晟玄）也將加入教練團，首度挑戰教練職務。至於Easyhoon（李知勛）則確定續留，成為新教練團中唯一留任的原成員。T1透過官方社群宣布，Roach將於2027賽季擔任T1 LCK戰隊總教練，並表示期待他憑藉過去累積的豐富經驗，帶領選手團隊邁向更高舞台。這次回歸也讓不少粉絲感到振奮，因為Roach過去曾在T1擔任教練，參與隊伍2023、2024年世界大賽連續奪冠的歷程。Roach在2024年賽季結束後離開T1，履行韓國兵役義務，如今服役結束再度回到熟悉的隊伍，這次更從教練升任總教練，將肩負帶領整支戰隊的重任。對於重新回歸T1，Roach也在社群發文向粉絲致意。他表示，無論過去擔任教練，或是現在成為總教練，在BP（禁用與選角）及遊戲上的工作內容不會有太大改變，但既然來到需要承擔更多責任的位置，就必須更主動發揮領導作用，指揮並帶領整個團隊前進。Roach也提到，自己會以總教練的身分，努力為隊伍確立方向、展現更好的面貌，希望粉絲繼續關注並支持T1，一同迎接2027賽季。除了Roach回歸，T1也宣布前職業打野選手UmTi加入2027賽季教練團。UmTi過去曾征戰LCK賽場，結束職業選手生涯後，今年轉任LCK賽評，如今再度轉換跑道，正式加入T1擔任教練。T1表示，期待UmTi能運用多年累積的職業賽場經驗，為隊伍帶來新的合作火花，也邀請粉絲支持他在新環境展開的挑戰。對UmTi而言，這也是職業生涯首次以教練身分加入戰隊，未來如何將選手及賽評經驗轉化為執教能力，也成為新賽季一大看點。至於Easyhoon，T1則宣布與他續約，2027賽季將繼續擔任LCK戰隊教練。官方表示，期待Easyhoon延續上賽季的表現，成為選手團隊可靠的支柱，也肯定他在隊伍中的熱情與付出。隨著Roach接任總教練、UmTi新加入，以及Easyhoon確定續留，T1的2027賽季教練團也正式成形。經歷世界大賽後的人事調整，這套全新組合將如何帶領隊伍迎接新賽季，後續動向備受粉絲關注。