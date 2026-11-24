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台灣經濟基本面穩健 兆豐金持續審慎管理風險

黃仁勳重返輝達！短期穩定供應鏈信心 但須留意出口政策波動

長期AI估值回歸基本面 金融與科技業須強化韌性

兆豐金控今（24）日舉行法人說明會，市場也傳輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回任執行長，台股飆漲，兆豐金股價也攻上漲停收55元。對此，兆豐金總經理張傳章認為，黃仁勳的回歸，有助於降低市場對輝達營運方向及AI供應鏈訂單能見度的疑慮，並進一步提振全球科技股表現與投資人的風險偏好，但也提醒，相關出口管制政策變數，短期內仍可能使市場維持較高程度的波動。兆豐金控表示，今年以來全球經濟在AI、半導體及資料中心投資帶動下維持韌性，美國利率、關稅政策及地緣政治變化仍持續影響金融市場。台灣持續受惠全球AI與高效能運算需求，帶動半導體、資通訊產品出口及企業投資維持強勁動能，內需表現亦有所增溫。此外，中華經濟研究院10月預估台灣2026年經濟成長率達12.16%，反映AI相關出口、企業投資及內需共同支撐國內景氣。展望後續，台灣經濟基本面仍屬穩健，但全球AI資本支出、利率及匯率變化，以及地緣政治與能源價格波動仍值得密切關注，集團將持續掌握市場變化，審慎管理各項風險。對於黃仁勳回任輝達執行長，也帶動台股飆漲逾3千點，兆豐金總經理張傳章認為，就短期而言，有效穩定市場對輝達經營方針與AI供應鏈訂單的信心，從而帶動科技股估值及投資人風險偏好的回升，這波熱潮不僅推升股市動能，也有助於帶動證券、財富管理及資產管理等相關金融業務的成長。不過，他也提醒，相關的出口管制政策變數，短期內仍可能使市場維持較高程度的波動。至於長期而言，他表示，未來市場對AI產業估值， 更重視公司治理、現金流量及商業化能力。隨著美中科技競爭及國安審查常態化，台灣金融業需持續提升跨境法遵與風險管理的能力，科技業者也必須更重視在供應鏈的多元化及海外產能布局。