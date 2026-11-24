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▲嘉義市議員顏翎熹2022年改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」順利當選。（圖／翻攝顏翎熹臉書）

▲顏翎熹成為議員之前本來是電玩實況主。（圖／翻攝自IG@olamolly76）

▲柯莉絲汀宣布參選之前是擁有18萬的美食網紅。（圖／翻攝自IG@lazykristy）

▲柯莉絲汀擁有傲人的身材，每次發文都會有許多網友按讚。（圖／翻攝自IG@lazykristy）

2026九合一大選即將到來，不只是政見成為關注焦點，候選人的顏值也成為選民投下選票前會多加考慮的條件之一，嘉義市東區市議員選舉中更是打開美女之戰，那就是4年前從網紅跨足政壇的顏翎熹，以及社群擁有18萬追蹤的美食網紅柯莉絲汀，究竟這場網紅之戰會獎落誰家掀起關注。顏翎熹本來是電玩遊戲的直播主，2022年，她在網紅「小商人」幫助下出來競選嘉義市議員，最後拿下2813票當選，後來她在隔年底改回本名「顏翎熹」，並在今年爭取連任。本次顏翎熹想要拚連任似乎沒有那麼簡單，因為同選區也殺出了一個網紅對手，那就是在社群擁有超過18萬粉絲的柯莉絲汀，留著一頭俏麗短髮的她，平常工作是一位美食部落客，為了這次參選，也受到許多質疑聲音，「值得一提的是，顏翎熹4年前參選時，在身邊人士建議下曾經把本名改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，超吸眼球的名字順利讓她當選，而推薦她從政的網紅「小商人」，今年則成為了「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」推手，成功在網路上掀起許多討論。