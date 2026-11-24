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蔣萬安直播成笑話 他稱東施效顰的教科書級案例

建議競辦 雪藏蔣萬安神隱到選前

蔣萬安不聰明形象已根深蒂固 粉專評傷害不亞於棒流

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日晚間直播，花了10分鐘傳授學好數學心法，而另一邊台北市長蔣萬安同樣於社群直播，卻將開根號看成微積分。對此時常針砭時事臉書粉專「黑暗流浪者」直言，搞不清楚究竟是幕僚故意安排這個橋段要整他，還是明明已經set好劇本，是蔣自己完全扶不起，連字卡都可以拿錯出包，直言造成的傷害不亞於張啓楷棒流，這笑話大概可以洗版一整天，「原本可以用來抹黑沈伯洋的一天又浪費掉了」。對於蔣萬安將開根號看成微積分，該粉專直言，已經搞不清楚究竟是幕僚故意安排這個橋段要整他，還是明明已經set好劇本，是他自己完全扶不起，連字卡都可以拿錯出包了，這是東施效顰的教科書級案例，因為沈伯洋開了直播，所以蔣萬安也要跟著開直播；因為沈伯洋在直播上教數學，所以蔣萬安也必須在直播上展現出自己的數學不比沈伯洋差。該粉專說，如果兩人的能力差距不大，這種招數也許真的可以在一定程度上抵銷掉沈伯洋的聲量，問題在於蔣萬安跟沈伯洋的能力差距實在太大，以至於無論蔣萬安再怎麼學，都只會讓自己看起來像是拙劣的模仿，結果當然是無止盡的失分。粉專建議，事實上對蔣萬安團隊來說，更正確的策略應該是將蔣萬安雪藏起來，不要再讓他公開露面，一直神隱到選舉結束，只要他能夠不再失分，也許最後還有機會靠基本盤低空飛過。最不該做的就是讓蔣萬安學沈伯洋，這樣形同把蔣萬安跟沈伯洋放在同一個天平上比較，只會讓兩人的優劣差距更加明顯。最重要的是，以蔣萬安的能力來看，他每次公開露面，都是暴露在可能出包失分的風險之中。粉專說，文組不會微積分很正常，既然蔣萬安的學經歷都是文組，應該也要知道自己能力的極限在哪，真的不必自曝其短。偏偏他要反其道而行，明明不會微積分，卻要裝作自己好像很懂的樣子，結果就是讓全台灣的人都看到他連國中數學跟微積分都傻傻分不清楚，一副智商也跟著一起被開根號的樣子。至於蔣萬安稱是在開玩笑，粉專指出，這理由顯然也無法自圓其說，因為蔣萬安在這次選舉中，不聰明的形象已經根深蒂固，即使他真的是故意拿錯在開玩笑，呈現出的效果也只是加深大家認為他不聰明的印象，不但沒有製造笑點，反而讓他自己變成笑點本身。最後粉專表示，沈伯洋是那種即使在建中資優班中也特別優秀，有能力拿到75級分，只因志向關係而選擇讀一類的全才。反觀蔣萬安頻繁的失態表現，連開直播談數學都可以秀下限，不禁讓人懷疑，他真的是建中畢業生嗎？坦言這次出包造成的傷害不亞於張啓楷棒流，這笑話大概可以洗版一整天，「原本可以用來抹黑沈伯洋的一天又浪費掉了」。