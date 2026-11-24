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T1明晚舉辦2027發布會！「特別活動」內容成焦點

▲T1此次公開的兩張宣傳海報，背景都出現相當醒目的閃電元素，讓人聯想到擅長操縱閃電的眾神之王宙斯（Zeus）。（圖／X@T1）

Zeus離開HLE後傳重返T1！外媒爆料已達成3年協議

ZOFGK連兩年奪下世界大賽冠軍！神王有望回歸T1

《英雄聯盟》2026世界大賽（Worlds 2026）落幕後，LCK轉會期隨即成為全球電競圈關注焦點。其中，前T1冠軍上路選手Zeus（崔祐齊）的動向尤其受到矚目。Hanwha Life Esports（HLE）日前已正式宣布與Zeus結束合約，外媒也接連傳出他有望重返老東家T1。就在今（24）日，T1官方宣布，將於明（25）日晚間舉辦「2027 T1 Announcement」發布會，宣傳海報中會場的天空更浮現醒目閃電圖案，直接讓人聯想到希臘神話中的眾神之王「宙斯」，瞬間讓神王回歸T1的輿論引爆社群。T1官方今（24）日宣布，將於韓國時間11月25日晚間7時舉辦「2027 T1 Announcement」，這場發布會在首爾江南的舉行，換算台灣時間為晚間6時。活動內容包含新任總教練介紹、特別活動及記者會，其中並未公開具體內容，也讓外界更加好奇。更引人注意的是，T1此次公開的兩張宣傳海報，。由於希臘神話中的眾神之王宙斯（Zeus），最具代表性的象徵正是雷電。加上近期轉會市場盛傳Zeus即將回歸T1，讓不少粉絲開始猜測，這場發布會是否就是為了迎接這名冠軍級上路選手而特別準備。Zeus日前已確定離開HLE，正式投入自由選手市場。根據電競媒體《Sheep Esports》報導，Zeus已與T1達成協議，預計簽下一紙3年合約；相關消息也獲得其他媒體關注。不過，截至目前為止，T1尚未正式公布Zeus加盟消息。回顧Zeus的職業生涯，他出身於T1青訓體系，後來與Oner、Faker、Gumayusi、Keria組成知名陣容「ZOFGK」，並在2023、2024年連續拿下《英雄聯盟》世界大賽冠軍。其中，Zeus更獲選2023年世界大賽決賽最有價值選手（FMVP），成為隊伍奪冠的重要功臣。不過，Zeus在2024年世界大賽奪冠後離開T1，轉戰HLE，當時也引發全球粉絲熱烈討論。後續雙方續約及轉隊過程曾出現爭議，T1營運長Josh也在2025年公開向Zeus本人及其家人致歉。如今距離Zeus離開T1已近兩年，隨著HLE合約結束、外媒傳出回歸協議，加上T1突然釋出帶有閃電元素的宣傳海報，讓「神王歸位」的討論再度升溫。究竟這場發布會是否會迎來Zeus回歸的正式消息，答案預計將在明晚揭曉。