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▲SIMON DOMINIC首次來台灣開唱，現場氣氛嗨爆。（圖／網銀國際影視提供）

韓國嘻哈界代表藝人SIMON DOMINIC（Simon D），上週五（20日）首度在台灣舉辦專場演唱會《2026 SIMON DOMINIC CONCERT IN TAIPEI: THE DOMINANCE》，登上Zepp New Taipei吸引歌迷到場支持。他不僅用招牌饒舌炒熱氣氛，還苦練中文歌翻唱〈想見你想見你想見你〉，同時高喊「我老婆在哪」，活動最後更是直接玩瘋，脫掉上衣讓現場氣氛嗨到爆！演出一開始，SIMON DOMINIC便以〈GOTT〉、〈POSE!〉、〈Room Type〉等歌曲揭開序幕，俐落節奏搭配充滿個人特色的饒舌演繹，展現十足舞台氣勢。熱血開唱後，他展現幽默本性，和粉絲聊起先前高雄WATERBOMB的演出，甚至笑著提問：「水炸彈的時候我脫掉了衣服，身材真的有這麼好看嗎？」讓粉絲趁勢敲碗，希望他再脫一次，沒想到話題明明是他自己開的，SIMON DOMINIC卻害羞求饒，笑說自己的身材正處於「淡季」，加上這次來台也吃了不少美食，「我還沒準備好！」隨後〈JOKE!〉、〈TTFU〉、〈I'MMA DO〉等人氣作品接力登場，熟悉旋律讓歌迷忍不住跟著大聲合唱，唱完〈I'MMA DO〉後，SIMON DOMINIC提醒大家放下手機鏡頭，好好享受「3D 的 Simon D」，更接連深情告白：「I'm your one & only」，甚至用中文大喊：「我的老婆在哪？！」面對台下粉絲幾乎都能聽懂韓語，SIMON DOMINIC相當驚喜，透露自己已經認真學習中文49天，希望和大家有更多交流，接著，他帶來用釜山方言創作的〈Eh Hey〉，透過獨具特色的語言節奏與饒舌演繹，展現他的鮮明個人風格。寵粉的SIMON DOMINIC更準備驚喜，特別翻唱八三夭的〈想見你想見你想見你〉，他分享，準備演唱會時突然想到自己非常喜歡台劇《想見你》於是用心練習中文，希望將這份驚喜送給歌迷。演出後半段，SIMON DOMINIC接連帶來〈Simon Says〉、〈No.1 Stunna〉、〈Make Her Dance〉及〈MOMMAE〉等人氣歌曲，並且在安可時演唱〈PARTY FOREVER〉、〈Comfortable〉及〈Who You?〉，想不到最後一首〈Who You?〉時，他直接脫下上衣展現身材，突如其來的福利讓全場尖叫聲瞬間再度爆棚，將演出氣氛推向最高潮，為當晚演出畫下最火熱的句點。