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求學屢遭誤解「不專心」 柳采葳謝母親引導就醫

設語音諮詢專線、建跨專業支持網絡

端出食安、公園遮陽與毛孩長照四大主軸

台北市議員柳采葳今天在公辦政見發表會上，首度公開自己是一名注意力不足過動症（ADHD）患者，表示將把自身成長經驗轉化為協助力量，提出成立諮詢專線、深化親職教育及建立跨專業支持網絡等3大主張，協助孩子與家長。柳采葳表示，小時候深受ADHD症狀所苦，求學與求職過程中常因注意力缺陷，在上課或與他人對話時思緒不自主飄走，遭遇不少挫折並常被誤解「為什麼不專心」。她說，因為親身走過這段成長路，更能深刻體會過動症孩子被誤解、標籤化的挫折，以及家長的無助與自責。柳采葳感謝母親在成長關鍵時期給予關懷與引導，帶領她尋求專業醫療診斷與適當治療，學會與大腦特質相處，進而在公共事務與民意代表領域發揮所長。她指出，不希望任何孩子在成長路上孤單，也不希望家長獨自承受責備與焦慮。針對ADHD議題，柳采葳提出3大支持主張，包括成立「ADHD家長語音諮詢專線」提供專業醫療與教育諮詢；推動「ADHD家長支持與親職教育」辦理衛教宣導與親職講座，促進家校溝通；建立「跨專業支持網絡」整合家庭、學校特殊教育體系與專業醫療資源。在市政政見方面，柳采葳提出4大主軸，包括「食安零妥協」，完備食材即時銷毀、黑心廠商公告與假扣押機制，並補強基層稽查人力與動態抽驗；「公園要遮陽」，鬆綁北市公園遮陽設施設置法規門檻，翻新吸熱地墊與遊具，並加速榮星花園全齡化改建。另外，「婦幼全防護」主張跨局處杜絕新興毒品與電子煙滲入學區，並爭取長者帶狀疱疹（皮蛇）等高單價疫苗公費補助；「毛孩擁幸福」則提出於新建動物之家成立「公立高齡毛孩長照中心」、完善受虐通報機制，並擴大社區寵物友善空間。柳采葳表示，過去4年秉持「認真問政，葳您發聲」理念推動相關業務，未來4年盼延續初衷，懇請中山、大同區選民支持，讓她留在市議會為孩子與家庭打造更具包容力的環境。