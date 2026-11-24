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▲國產好米風味饗宴，由13家餐飲品牌以國產產銷履歷米開發聯名料理，風味各具。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.24)

▲廣三SOGO百貨15樓特色美食區，以「從一粒米，到一道風味盛宴」為主題打造四大展區。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.24)

從台式龍蝦米糕到韓式蟹膏釜飯、印度香料飯，國產米也能做出不同風味。農業部農糧署24日在台中廣三SOGO百貨舉辦「國產好米風味饗宴展」發表會，攜手13家餐飲品牌，以國產產銷履歷米開發聯名料理，即日起在全台41家合作門市販售至少3個月，SOGO百貨15樓的國產米展則展至12月6日，歡迎民眾逛百貨賞好米、走進餐廳嚐好料，體驗臺灣米的無限魅力！農糧署中區副分署長徐惠瑩表示，台灣不同米種的香氣、黏性及口感各有差異，這次邀集米其林推薦餐廳、星級飯店、連鎖品牌及地方餐廳，依菜色選用適合的米種，全是來源可追溯的國產產銷履歷米，結合主廚創意與在地食材開發的聯名料理，風味各具，希望能吸引更多人品嚐，並藉由有效推廣重新擦亮台灣米食王國招牌，讓米食融入日常。本次聯名米料理匯集全臺特色美味，包括台中「膳馨民間創作料理」選用高雄139號米製作海鮮龍蝦米糕，花蓮「老家後山菜」以台稉2號米做鹹豬肉炒飯，嘉義「黑皮海鮮餐廳」則用台稉9號米搭配烏魚子。異國料理方面，「醴本韓國正統燒肉」以台南11號米推出黃金蒜香蟹膏釜飯，「馬友友印度廚房」則以台稉9號米搭配香料入菜。同一款米種，既能做台式炒飯，也能用在印度料理，民眾從經典臺菜、異國料理到日常餐食，都能品嚐到台灣好米的多元美味。想知道不同米種適合做什麼料理？即日起在廣三SOGO百貨15樓特色美食區，以「從一粒米，到一道風味盛宴」為主題打造四大展區。「看見好米・認識風味」展示臺南11號、臺南16號、高雄147號、台農71號、臺稉2號及臺稉9號等6款國產米，介紹米種特色與料理適性；「發現料理新滋味」透過料理介紹及影片，帶領民眾探索13家餐飲品牌的聯名料理。此外，「探索好米・品牌風味」匯集不同品牌的國產產銷履歷包裝食米，呈現臺灣優質好米的品牌特色與多元選擇，讓民眾認識國產米的豐富風貌；「好米帶回家」提供國產包裝米及電商選購資訊，讓民眾從認識好米到實際選購一次滿足。展期內到場拍照打卡可依活動辦法參加抽獎。11月29日前，在百貨地下1樓「好地方超市」購買指定國產米便當，也可憑發票到15樓兌換每日限量贈品。