我是廣告 請繼續往下閱讀

直搗盧秀燕本命區！陳其邁謝昔日援手、讚何欣純不分黨派打拚

▲陳其邁帶來天團 BTS 到高雄吃的名店麵包送給何欣純。（圖／何欣純競總提供，2026.11.24）

▲陳其邁今晚北上台中，陪市長候選人何欣純在北屯區車隊掃街。（圖／翻攝何欣純YT，2026.11.24）

高雄市長陳其邁今（24）日晚間北上台中市，陪同民進黨台中市長候選人何欣純在北屯區車隊掃街。陳其邁受訪時，笑稱台北沈伯洋、新北蘇巧慧與台中何欣純「都很恐怖！所以我一直跟賴瑞隆說要加油啊！」他同時不忘展現跨黨派風度，公開感謝現任台中市長盧秀燕，表示南部過去遇到淹水災情時，盧秀燕總是義不容辭出動抽水機幫忙；他也大讚何欣純非常nice且溫暖，相信她未來當選市長，同樣會不分黨派好好替台中打拚。陳其邁與何欣純的聯合車隊掃街，今晚選擇從北屯福隆宮熱鬧出發。兩人抵達現場時，廟埕早已聚集數百名支持者等候，陳其邁一下車，現場粉絲立刻爆出瘋狂尖叫聲熱情歡迎，人潮一度擠得他寸步難行。何欣純先前曾特地南下高雄請益「演唱會經濟」，陳其邁今晚也展現十足誠意，親自帶來天團 BTS 到高雄開唱時宵夜直播所吃的名店奶酥麵包送給何欣純，祝福她「Nice 胖（諧音棒）」；何欣純則貼心準備台中在地業者製作的紙製貓抓板回贈，讓愛貓成癡的陳其邁笑開懷。面對媒體提問，未來若何欣純當選並全力發展台中演唱會經濟，高雄是否會擔心被台中追過去？陳其邁秒答「當然會怕啊！所以我一直跟賴瑞隆說要加油啊！」他接著細數台北沈伯洋、新北蘇巧慧以及台中何欣純等綠營戰將，「都很恐怖、都很厲害，我們戒慎恐懼、戒慎恐懼！」話鋒一轉，他不忘為自家高雄接班人賴瑞隆打氣，笑稱「我現在天天都盯著我們賴瑞隆，他很努力、很認真。」值得一提的是，今晚車隊掃街的出發點北屯區，正是現任市長盧秀燕的政治本命區。談及與盧秀燕的互動，陳其邁展現高度格局表示，地方政府之間是合作居多，過去他擔任行政院副院長期間，在疫情嚴峻時常打電話請盧秀燕協助；有時南部發生淹水災情急需調度抽水機，「盧市長也幫我們很多」。話鋒回到何欣純身上，陳其邁感性表示，自己過去與何欣純是立法院同事，深知她為人非常nice、非常溫暖，「我相信她以後當市長也一樣，會不分黨派，好好地替台中市打拚。」