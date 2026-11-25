輝達創辦人黃仁勳日前捲入婚外情與間諜疑雲辭職，有股民赴台南祀典武廟替他點月老燈「斬爛桃花救台股」，隨著他正式回任，這盞「9排11」燈牌再引熱議！《NOWNEWS》整理台南武廟月老燈位置、用途、費用與線上申請速看。
🟡黃仁勳燈位置在9排11，廟方證實可代點燈
黃仁勳日前辭職重創股市，有股民17日在Threads曬出於臺灣祀典武廟（台南市中西區永福路二段229號）為他安奉的祈福燈，事後黃仁勳果真順利回歸。更有網友親赴廟內在1,500盞燈中尋找近一小時，證實「9排11」燈牌並非修圖或AI生成，引爆眾人直呼「科學的盡頭是玄學」、「謝謝月老救台股」，廟方也證實可替他人代點祈福。
針對大眾好奇的用途，臺灣祀典武廟月老燈正式名稱為「姻緣燈」，供奉手持拐杖的月老尊者，除為單身者牽紅線、助夫妻和樂，更以斬斷爛桃花、化解紛擾與放大正面能量聞名。每盞1,000元（光明燈、文昌燈、佛祖燈則是各1,200元），初一、十五由誦經團恭誦平安疏文；每日06:30至21:00可至服務台登記，也能上官網「安燈祈福」專區線上申請。
🟡拜月老備甜食與雙數水果，切忌戴帽撐傘進廟
廟方提醒，現場應先拜主神關聖帝君再向月老稟報，清楚說明祈福對象姓名、農曆生辰、住址與心願；供品可備甜食、雙數水果、紅棗或龍眼乾，參拜避免戴帽子、墨鏡或口罩遮臉，不宜帶雨傘進廟。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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黃仁勳日前辭職重創股市，有股民17日在Threads曬出於臺灣祀典武廟（台南市中西區永福路二段229號）為他安奉的祈福燈，事後黃仁勳果真順利回歸。更有網友親赴廟內在1,500盞燈中尋找近一小時，證實「9排11」燈牌並非修圖或AI生成，引爆眾人直呼「科學的盡頭是玄學」、「謝謝月老救台股」，廟方也證實可替他人代點祈福。
針對大眾好奇的用途，臺灣祀典武廟月老燈正式名稱為「姻緣燈」，供奉手持拐杖的月老尊者，除為單身者牽紅線、助夫妻和樂，更以斬斷爛桃花、化解紛擾與放大正面能量聞名。每盞1,000元（光明燈、文昌燈、佛祖燈則是各1,200元），初一、十五由誦經團恭誦平安疏文；每日06:30至21:00可至服務台登記，也能上官網「安燈祈福」專區線上申請。
廟方提醒，現場應先拜主神關聖帝君再向月老稟報，清楚說明祈福對象姓名、農曆生辰、住址與心願；供品可備甜食、雙數水果、紅棗或龍眼乾，參拜避免戴帽子、墨鏡或口罩遮臉，不宜帶雨傘進廟。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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