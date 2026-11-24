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打破身障運動「功能位階」 超過16項適性競賽讓傷友成賽場主角

募資計畫破900萬達標！續推「南州樂活園區」建構專屬照護家園

2026年第23屆全國脊髓損傷者運動會在社會各界支持下，成功募款900萬元，並於上個月底在國立北科附工順利舉行。以「Make Your Mark 展現實力：每一種前進，都是全力以赴」為主題，集結全台各縣市超過400位脊髓損傷者展開兩天運動盛會。該賽事項目涵蓋輪椅競速、接力賽、鉛球、鐵餅、標槍、射箭、桌球、地板滾球、電動輪椅障礙賽等，超過16項適應體育與趣味競賽，期望打破身障運動中的「功能位階」，透過單一障別賽事與適性設計，讓高位頸髓損傷者及有不同輔具、照護需求的傷友，都有機會成為賽場上的主角。活動開幕由歷屆脊髓損傷榮耀勇士代表進場，成員包含臺北市脊髓損傷者協會理事長洪文隆、全障運金牌選手廖晉廷、帕運羽球國手楊伊宸等多位輪椅運動員；其中14歲少年濰仲的生命故事更在社群引起廣大迴響，展現個人的生命歷程，也呈現臺灣脊髓損傷者運動一路走來的努力與累積。運動會除了運動競技，社會各界也以實際行動支持，相關募資計畫於8月17日正式達標，募款金額突破900萬。未來，桃園脊髓損傷潛能發展中心也會繼續推動「南州樂活園區｜希望共生家園募款計畫」的建構願景，打造出專屬脊髓損傷者的照護場域，補足現有長照資源缺口，讓傷友在需要更多照顧的生命階段，仍能保有生活尊嚴與安心老去的可能。這場自1997年首度舉辦、走過近30年的運動大會，不僅是選手展現競技實力的舞台，更持續推動運動平權，讓社會看見脊髓損傷者在受傷之後，依然擁有追求目標、參與社會及創造人生價值的可能。主辦單位也期盼，透過這場運動盛會，讓更多人持續關注脊髓損傷者的需要，從看見、理解到實際支持，共同為傷友打造更友善、更有尊嚴的未來。