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輝達創辦人黃仁勳週一重新回任輝達執行長職位，讓「失業11天」暫時劃上句點，究竟黃仁勳這段期間在做什麼也引發民眾好奇，社群上許多迷因圖調侃他躲在家打新上市的《GTA 6》。但美國知名科技網紅弗里德曼（Lex Fridman）透露，黃仁勳上週曾邀他進行一趟冒險任務。美國科技播客、擁有500萬訂閱的YouTuber弗里德曼，今年六月也曾來台參加COMPUTEX，甚至曾在社群分享跟黃仁勳逛饒河夜市吃冰的合照，大讚黃仁勳就像60年代的披頭四一樣，在台灣被當作搖滾巨星般接待。在黃仁勳辭職後，弗里德曼也曾發聲，認為輝達讓黃仁勳離開是重大錯誤，不僅對美國造成損失，更可能影響人類未來。他坦言自己同樣厭惡婚外情，也對黃仁勳家人所承受的傷害感到難過，但在他眼中，黃仁勳仍是一位會犯錯、也始終保有善良與謙遜的人。黃仁勳週一回歸輝達，弗里德曼在X上透露，「上週 Jensen（黃仁勳）傳訊息給我，說想加入我這趟橫跨美國的雙人重機公路旅行。」弗里德曼幽默地稱，這段邀約聽起來很像開玩笑，但依黃仁勳的個性，很有可能是認真的。如今黃仁勳返回工作，恐無時間執行這項大冒險，弗里德曼笑稱，「我真後悔當時沒有答應他，現在他又開始忙起來了。」