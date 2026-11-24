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火犁車陪掃成亮點！張嘉郡感念農民相挺

推「再造崙背風華」6大行動 涵蓋親子共融、AI農校與休閒農業區

選戰進入倒數階段，雲林縣長候選人張嘉郡今天上午前往崙背早市拜票並展開車隊掃街，有農民駕駛火犁車陪同向鄉親揮手致意。張嘉郡表示，未來將推動「再造崙背風華」6大行動，強化產業發展與文化傳承。張嘉郡上午與崙背鄉長候選人蔡旺源、雲林縣議員李明哲、游淑雲、崙背鄉民代表會主席蔡誌山及副主席林金玲等人前往崙背早市向攤商與民眾拜票，隨即展開車隊掃街；途中另有崙背農民駕駛火犁車陪同在農地附近向鄉親致意。張嘉郡表示，看到鄉親與農民熱情相挺非常感動，會把大家的期待化為責任。回顧近年崙背建設成果，張嘉郡指出，醫療照護方面投入逾新台幣7000萬元新建崙背鄉衛生所，並結合成大斗六分院推動遠距專科會診，同時設有多處社區照顧關懷據點、巷弄長照站、長青食堂及銀髮健身俱樂部；交通與治水方面，投入2億元改善全長9.2公里的縣道156線景觀大道，並辦理八角亭大排、港尾大排及中央排水等排水系統改善。張嘉郡表示，崙背以乳牛酪農及洋香瓜聞名，近年透過舉辦洋香瓜節行銷全鄉132公頃洋香瓜，並推動草食淨零智慧永續計畫，輔導83場酪農場導入智慧省工設備；此外，投入8400萬元興建崙背鄉立圖書館，持續舉辦詔安客家文化節，並修復榮獲2025建築園冶獎的崙背分駐所宿舍群。針對崙背未來發展願景，張嘉郡說明，先前已提出涵蓋親子、活力、智慧、文化、農遊及交通的「再造崙背風華」6大行動。親子與活力方面，將規劃崙背親子館、詔安客家文化館旁全齡共融公園，並推動鄉立游泳池修復再利用，結合學校發展特色體育運動。智慧與文化方面，張嘉郡指出，將推動AI科技與無人機智慧農業示範學校，並設立新住民語言課程研發中心，結合詔安客語與多元文化教育；農遊與交通方面，將籌設崙背休閒農業區發展農村旅遊，並開闢濁水溪堤岸南側道路，改善雲9線、雲15線及縣道154線、154甲線等路段，提升通行安全。張嘉郡強調，崙背具備農業基礎、酪農與洋香瓜產業及詔安客家文化，未來將與蔡旺源及地方團隊合作，在既有建設成果上強化產業發展與改善生活環境，帶動地方進步。