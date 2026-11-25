《NOWNEWS今日新聞》為您整理NBA盃11月25日3場小組賽賽程、對戰組合分析和盤口數據參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊 vs 達拉斯獨行俠賽前分析

NBA 11月25日完整賽程時間表（台灣時間）

開賽時間 (CST) 客隊 主隊 08:00 底特律活塞 奧蘭多魔術 09:00 波士頓塞爾提克 華盛頓巫師 11:00 達拉斯獨行俠 丹佛金塊

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

轉播／資訊平台 平台類型 觀看與使用方式 轉播與服務內容說明 NBA League Pass 官方付費串流平台 手機、平板、電腦及智慧電視等裝置 NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。 緯來體育台 有線電視體育頻道 電視第四台、部分線上電視串流專區 台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。 愛爾達電視（ELTA TV） 數位電視與新媒體串流平台 中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv 提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。 NBA官方網站與App 官方資訊平台（免費/部分內建功能） 官方網頁版、iOS/Android應用程式 提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。

NBA例行賽今（25）日只有3場比賽，為NBA盃小組賽，焦點戰為丹佛金塊主場迎戰達拉斯獨行俠，約基奇（Nikola Jokic）與獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）正面交鋒。尤其獨行俠本季脫胎換骨，在弗拉格僅第2年擠身聯盟一線巨星情況下，開季打出10勝7敗佳績，金塊就算坐擁主場優勢也要步步為營。新生代狀元對決 MVP 級中樞： 獨行俠二年級前鋒弗拉格（Cooper Flagg）本季場均貢獻23.8分、6.7籃板、6.3助攻，前役剛狂砍28分率隊險勝爵士，與厄文（Kyrie Irving）組成穩定火力輸出。他與金塊全能中鋒約基奇攻防博弈將是勝負關鍵。金塊的進攻火力與主場優勢： 金塊本季場均轟下117分，且近兩次交手均擊敗獨行俠，包含3月底在丹佛142：135贏球。獨行俠本季客場勝率不到4成，面對丹佛高原主場與金塊流暢的半場傳導，防守端將承受高度壓力。盤口數據參考： 國際盤口開出金塊主場讓8.5分，大小分盤口為232.5分。