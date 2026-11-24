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選舉倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋近日被網友質疑，其曾任理事長的台灣民主實驗室接受索羅斯基金會補助，引起外界關注。對此，沈伯洋今（24）日再度澄清，不管是他的研究，還是「台灣民主實驗室」的研究，都曾獲得國家的資助，就像他曾經申請過台北市政府的經費一樣，「我不會是美國的人、英國的人，我也還不是台北市政府的人，但11月28日之後，我會是台北市政府的人，我會是台北市長」。針對被質疑拿取索羅斯補助，沈伯洋晚間在直播上再度澄清，此事至少闢謠2年多，學術研究若不申請經費，要怎麼申請研究助理？他過去曾研究北市警察貪污，也申請市府經費，當時市長是柯文哲，「我跟台北市政府申請過經費，就變台北市政府的人嗎？當然不會！代表我為柯文哲所有的事情背書嗎？好像也不是吧！」沈伯洋強調，他成立一個組織、他是理事長，按照法律的規定不能支薪，因此申請的研究經費就是拿來給研究員，「我自己一毛都不能拿，那個錢不能夠進我口袋」；他感嘆，學者做研究申請經費，這個有什麼好造謠的？此外，沈伯洋也同步在社群發文，有人把索羅斯扯到USAID（美國國際開發署），再把USAID扯到CIA（中央情報局），就說他是CIA，後面連共濟會、蜥蜴人、外星人都能扯進來。沈伯洋提到，事實很清楚，他過去所屬的「台灣民主實驗室」曾接受開放社會基金會（OSF）的經費，OSF是現在網路上面「連連看」，說跟他有關係的索羅斯捐贈創立的，那筆經費用於「台灣民主實驗室」部分研究和營運，身為理事長，他是無給職、沒有領薪，沒有一分一毫進到他口袋，不管是他的研究，還是「台灣民主實驗室」的研究，都曾獲得國家的資助。沈伯洋提到，就像他申請過台北市政府的經費一樣，「我不會是美國的人、英國的人，我也還不是台北市政府的人，但11月28日之後，我會是台北市政府的人，我會是台北市長」；他呼籲，請大家幫他澄清、分享，把事實傳出去，不要讓「連連看」的歪風，成為選戰的主軸。