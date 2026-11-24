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韓籍啦啦隊女神李多慧近日與綜藝大哥徐乃麟驚喜同框，受邀為邁入 10 週年的保健品牌「台灣綠金 GREENGOLD」合體拍攝形象廣告。年輕世代女神與綜藝圈大前輩不僅在鏡頭前破天荒同台尬跳「國民健康操」，乃哥更親自下海翻玩自己的經典迷因「不錄了」。過去以犀利敢言形象深植人心的徐乃麟，這次在「綠金年代」企劃中徹底放下大哥包袱，大方自嘲當年紅遍全台的「不錄了」名場面；李多慧則發揮招牌的甜美笑容與精湛舞技，帶領乃哥一起比劃復古感十足的國民健康操，甚至在企劃中幽默致敬台灣人共同記憶裡的經典18銅人橋段。拍攝現場笑料百出，讓綜藝大哥與啦啦隊女神同台致敬18 銅人，背後也代表台灣綠金 GREENGOLD 邁入第10年的企劃「綠金年代」。呼應「經典不設限」的品牌理念，團隊10年來持續突破新技術、激盪新火花，這回邀請兩位代言人跨界合作，把國民健康操跳出新高度，展現品牌不斷進化、勇於創新的精神，與大家一同詮釋跨世代的健康新主張。兩人在高強度拍攝下的敬業狀態也成為全場焦點。身為品牌代言人的李多慧分享，平時工作通告緊湊，除了啦啦隊應援，也有各種拍攝及公開活動，生活相當充實，平時也會隨身攜帶品牌旗下「冰晶番茄」與「肽白」產品。徐乃麟則表示，平時除了長時間的棚內錄影，也有不少工作及私人行程，此次則以薑黃代言人身份分享「薑黃PLUS」產品。促成這次「多慧×乃哥」夢幻聯動的台灣綠金 GREENGOLD指出，深知大眾挑選日常保養時常有憑感覺買的困擾，選購前特別提供1對1線上專人諮詢，並推出「你體驗、我付費」保障機制；售後也有公開透明的「真實心得聊天室」，讓消費者能直接交流真實感受。為歡慶邁入 10 週年，GREENGOLD 官方網站於即日起盛大舉辦「10 週年祭」活動，祭出全館最低4折、0 元免運、新會員贈 500 元購物金及滿額最高折 600 元等多重優惠。活動期間只要下單即可參加「100% 中獎率」抽獎，有機會將最新 iPhone 18 Pro、0 元免單、精選點心與禮券帶回家；消費滿額再贈品牌限定好禮。詳細活動資訊可至GREENGOLD官方網站查詢。