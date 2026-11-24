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明天全台濕涼！北部、東部高溫僅19至20度

▲中央氣象署公布未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週五中南部轉多雲到晴！週六東北季風再增強

▲中央氣象署公布最新一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

3500公尺以上高山仍有零星降雪機率！東半部沿海慎防長浪

濕冷天氣還會持續兩天！受到東北季風及華南雲雨區東移影響，明（25）日全台天氣轉為濕涼，各地雲量偏多並有局部降雨，清晨低溫下探15度，北部及東部白天高溫也只有19至20度。中央氣象署表示，週四（26日）東北季風逐漸減弱，氣溫稍微回升，但中部以北及花東仍有局部雨；週五（27日）中南部天氣好轉，北部、東半部仍有局部降雨。提醒民眾這兩天外出記得攜帶雨具，並適時增添衣物。氣象署指出，週三受到東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣濕涼。大台北、東北部及中南部山區有局部降雨，其他地區也有零星雨勢。各地清晨低溫約15至18度，白天北部及東部高溫僅19至20度，中南部則約24至26度，南北溫差明顯。週四東北季風減弱，各地氣溫稍微回升，不過中部以北及花東地區仍有局部降雨，其他地區也可能出現零星雨，整體天氣仍偏陰涼。週五中南部天氣逐漸好轉，大致為多雲到晴；北部、宜蘭仍有局部降雨，花東及中南部山區則有零星雨。隨著各地氣溫回升，白天感受較為舒適溫暖，但日夜溫差也會逐漸增大，早出晚歸仍要留意保暖。不過，週六另一波東北季風將再度增強，北部及東半部白天氣溫稍降，預計影響持續至下週一，各地早晚仍偏涼。氣象署提醒，若水氣及溫度條件配合，海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率。近期高山氣溫偏低，前往山區活動的民眾應留意路面結冰及濕滑情況，做好保暖與行車安全準備。此外，沿海地區風浪較大，週三東半部沿海，包括蘭嶼、綠島，可能出現長浪，海邊活動應提高警覺，避免前往危險海域。由於降雨預報仍有不確定性，民眾出門前可留意氣象署最新天氣資訊，適時調整行程。