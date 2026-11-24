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台北市長選舉倒數4天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（24）日下午赴大安文山車隊掃街，車隊經過新生南路一段、信義路三段時，突然發現老婆站在人群，直呼「認出老婆是我的專長」。對此，沈伯洋直播時笑稱，「太好笑了！今天掃街掃到家裡附近，我不知道我老婆會出現，我老婆也不知道自己會出現，這才是最好笑的地方」。沈伯洋下午車掃，車隊行經新生南路一段、信義路三段時，沈伯洋突然大喊「誒！我老婆，我看到了，太厲害了，果然是我的專長」。沈伯洋晚間再度開直播說明，他後來看到有網友在Threads發文還原經過，老婆當時出來買東西，在路上發現有一群人拿著沈伯洋的旗子，才知道車隊即將經過，現場民眾立刻認出老婆，並熱情詢問「要不要一起等？」老婆便跟著大家一群人等候。沈伯洋笑稱，他覺得很奇怪，為什麼老婆突然多了那麼多朋友？因為老婆被夾在一群人中間，「我直接看到她當然很開心，但過了20秒才想說這群人是誰，結果就是一群小水滴，真的非常感激」。