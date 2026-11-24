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從小耳濡目染產生興趣 石艾玄拚培訓一度壓力大到掉髮

高中立定志向 陳姿妘學習兼追夢

新竹市光復高中室內設計科三年級學生石艾玄與陳姿妘，日前參加全國中等學校家事類技藝競賽，從多所全國公私立學校競爭中脫穎而出，分別榮獲家事類室內設計組全國第2名金手獎和第6名優勝的佳績。獲獎除肯定學生的學習成長與能力之外，同樣是對於學校教學的肯定，重視每一位學生技職能力，在階段性課程及分組教學的規劃下，朝適性適才的方向發展。校方說明，石艾玄小時候會跟父母一起去逛樣品屋，當下就被精美的裝潢和精緻的房屋模型吸引，且父母本身也是做營建及建築相關工作，因此埋下學習室內設計這條路。國中畢業後進入光復高中室內設計科，學習室內設計相關知能，一點一滴增長專業技術，也對於技藝選手的競賽充滿著憧憬，憑著課堂優異的表現，積極爭取成為代表學校參賽的選手。校方提到，選手的培訓過程中非常辛苦，艾玄對自己的要求較高，也比較容易焦慮，壓力過大一度產生掉髮狀況，不過艾玄仍鼓勵自己要堅持下去，努力到最後一刻，最終奪得全國第2名的殊榮。至於陳姿妘從小喜歡看房屋的模型與平面配置圖，也常在腦海中規劃不同的空間配置，因此長大後想朝室內設計發展，完成可以打造自己空間的夢想。高中入學後學習專業課程，在校內技藝競賽中爭取到選手資格，一路認真努力學習，家裡還添購一套製圖設備，姿妘在練圖時候家人也在旁一起加班工作陪伴，是她最大的精神支持與鼓勵，比賽最終替自己和學校爭取得佳績。校方說，兩位選手除了平時在校訓練之外，週六日也額外加強術科，讓技巧能精益求精更進步，且同時有畢業學姊經驗交流之下，能獲得更多專業的技術和業界的知識。培訓過程兩人都能給予對方建議，相互鼓勵、學習，達到良性競爭效果，團隊合作一起成長，才可以在競賽中得到優異的成績。校方特別提及指導教師張清幀，平時雖行政與課務繁忙，也能找出時間來指導選手。另外針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，調整各種表現風格，最後將訓練過程融入比賽模式，一路的苦練才能於全國競賽中脫穎而出。最後校方指出，學生於競賽中獲得優異成績，也讓學生藉此肯定自己、突破自己，獲獎除肯定學生的學習成長與能力外，也是對於學校的教學肯定。能在全國為數眾多的優秀選手脫穎而出，同時需要學校訓練及比賽期間的全力支持，學校重視每一位學生的技職能力，在階段性課程及分組教學的規劃下，均能習得專業技能，朝適性適才的方向發展。