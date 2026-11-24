我是廣告 請繼續往下閱讀

莧菜到貨價暴漲150％！空心菜每斤65元成葉菜股王

▲廖炯程指出，目前南部產區高麗菜供應量較多，每斤約32元，可以成為荷包救星。（圖／記者陳明中攝影）

南部高麗菜每斤32元、大白菜35元！菜販點名：荷包救星

11月底正逢產季交替！夏秋蔬菜退場、冬菜尚未接上

今天台股大漲行情受到關注，沒想到菜市場的菜價也跟著「漲聲響起」！新莊公有市場菜販廖炯程今（24）日分享蔬菜行情，指出近期葉菜類價格明顯攀升，其中莧菜到貨價漲幅高達150％，空心菜每斤最高來到65元，A菜、菠菜也站上每斤55元，部分蔬菜甚至出現到貨不足、缺貨情形，讓不少家庭主婦買菜時相當有感。對此他也解釋，目前正值蔬菜生產的換季空窗期，也推薦高麗菜、大白菜兩種便宜蔬菜當作「荷包救星」。廖炯程表示，近期葉菜類價格漲勢驚人，莧菜到貨價直接暴漲150％；空心菜價格更衝上每斤65元，成為目前葉菜類中的高價品項。A菜、菠菜也不便宜，價格雙雙來到每斤55元。其他葉菜類方面，青江菜、油菜及芥蘭目前約每斤45元，相較之下價格較為親民。至於茄子、豇豆、青椒等瓜果類蔬菜，則因到貨量不足，部分品項甚至出現缺貨，價格也持續受到供應情況影響。不過，並非所有蔬菜都同步大漲。廖炯程指出，目前南部產區高麗菜供應量較多，每斤約32元；大白菜品質也不錯，每斤約35元，想要節省買菜開銷的民眾，可以優先選購這兩種蔬菜。高麗菜適合清炒、煮湯或包水餃，大白菜則可用來滷白菜、煮火鍋，都是近期相對實惠的選擇。不少民眾疑惑，近期南部天氣看起來不差，也沒有颱風或豪雨，為何葉菜價格仍然飆升？廖炯程解釋，蔬菜價格不只受到短期天候影響，每年11月底前後也正好碰上產季交替，夏秋季蔬菜逐漸退場，冬季蔬菜卻還沒有完全接上，形成供應上的空窗期。在產地青黃不接、到貨量減少的情況下，葉菜類價格便容易往上攀升。廖炯程也表示，這波菜價上漲並不代表農民沒有種菜，而是受到季節轉換及供應量變化影響，民眾採買時可多留意當日市場價格，適度調整菜色，減輕家庭開銷。