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「宅男女神」辜莞允（NONO）自2019年淡出演藝圈之後，生活的相當低調，昨（23）日她在IG開放粉絲你問我答，不僅公開自己現在的工作是「司機兼秘書」，也回應了自己和交往17年男友未來計劃，表示兩人有想要結婚生子打算，但並不是現在。辜莞允在IG開放粉絲問答，談到離開演藝圈7年的近況時，她表示自己現在的工作是「司機兼多功能秘書」，包辦老闆各種大小事，至於會不會再次回到演藝圈，則是果斷回應「應該不會了吧，還有很多人都在為電視圈付出。」而辜莞允有著一位從2009年交往至今、愛情長跑17年的男朋友，被問到是否有結婚生子的計畫，辜莞允表示確實有這個想法，但還需要好一陣子，甚至情侶檔前陣子去愛丁堡旅遊時，有留下輕婚紗照，但都還懶得整理。辜莞允過去因甜美外型與性感身材受到關注，被封為「宅男女神」，2019年她被爆料出外景時，偷拍同房女星的淋浴照片，對方得知後氣得提告，雖然最終獲不起訴處分，但事件仍對她的形象造成影響，之後便逐漸淡出公開活動。