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台北市長選舉倒數4天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（24）晚透過直播與民眾互動，更當場CALL給同黨桃園市長候選人黃世杰請教讀書技巧。黃世杰透露考試技巧，要快把資訊分類，會用很多顏色的筆到處畫，把東西唸到腦袋，再用自己的話講一遍；對於選舉，他呼籲，大家都踴躍回到戶籍地，投下改變生活的那一票，每個人都要記得，「有自己的這一票，台北、桃園都會更好，所有的人潮都很難說，票投進去才算數」。沈伯洋晚間透過直播與民眾互動，黃世杰在加入直播時，被問及怎麼樣讀書，他提到，其實不太記得過去怎麼讀書，只記得怎麼準備考試，是要在短時間透過記憶，把很多東西都記下來，過程中，要很快把資訊分類，所以會用很多顏色的筆到處畫，把東西唸到腦袋，然後用自己的話講一遍，這才代表真的消化完。談到選舉，黃世杰表示，如同沈伯洋剛剛說的，需要戶籍在台北的朋友踴躍出來投票，之前他們就一直提到北北基桃共同生活圈，現在也真的希望大家都踴躍回到自己戶籍地，投下改變生活的那一票。黃世杰強調，每個人都要記得，有自己的這一票，台北、桃園都會更好，所有的人潮都很難說，票投進去才算數，真的就差自己的一票。