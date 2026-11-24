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嵿鋒集團日前提出「3333」五年戰略藍圖，目標包括保經業營收市占率突破30%、保險從業人員達3萬人、服務客戶突破300萬人，以及全台營運據點超過300處。為實現這項目標，嵿鋒宣佈啟動「神木計畫2.0」，擴大資源投入，以資金挹注、營運支援與彈性合作機制，拓展保經事業發展動能。嵿鋒指出，「神木計畫2.0」依據團隊規模與發展階段，提供多元合作選擇。帶領數十人團隊的保險團隊經營者，可加入集團保經平台；希望發展自主品牌的團隊，可參與品牌育成；具備成熟組織與經營能力者，則可進一步成立獨立保經公司。嵿鋒控股營運暨策略長趙惠仙說，「海納百川」非常適合拿來形容嵿鋒。趙惠仙也喊話，嵿鋒旗下五大保經品牌各有特色與營運模式，都歡迎來了解。為支持不同規模團隊的發展需求，嵿鋒規劃投入總額達20億元的資金與營運資源，展現集團推動保經創業、協助保險團隊成長的決心。趙惠仙指出，除了資金挹注，集團也提供發展基金、職場補貼等支持，並整合行政、財務及營運等專業後勤資源，協助團隊減少自行建置營運體系所需的成本與時間，讓保險團隊在擴大規模的同時，擁有穩健的營運基礎。此外，更透過「共享資源、品牌自主」的合作模式，讓經營者仍能延續自身的經營理念與團隊文化，依組織需求規劃管理方式與發展方向，不必在自主經營與集團資源之間二選一。嵿鋒指出，過去七年，集團透過神木計畫，已匯聚錠嵂、智匯、聯众、隆龍及千迎五大保經品牌，對保經創業的品牌育成、組織發展與平台支援已有充足經驗。神木計畫2.0將在既有基礎上擴大資源投入，從品牌孵化延伸至不同規模團隊的成長需求，讓更多保險團隊經營者有機會透過保經加盟、品牌育成或獨立創業，運用集團資源拓展事業。