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路透社今日披露，台積電考慮投資226億美元在德州設2奈米廠，台積電旗下事業單位已告知德州官員，但能否獲得「財產稅減免」（property tax abatement），將是這項決策的決定性因素。根據路透報導，這項擬議中的設廠計畫，預計在德州布拉索斯郡占地超過3,200英畝的土地上，興建一座或多座晶圓廠及相關配套基礎設施，並採用2奈米或更先進的製程技術，生產應用於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與行動裝置的晶片。根據週一提交給美國德州審計長辦公室（Texas Comptroller's Office）的一份文件，台積電旗下子公司已告知德州官員這項計劃，但是否能獲得「財產稅減免」將是決定是否在德州布拉索斯郡（Brazos County）興建廠房的決定性因素。文件指出，該子公司目前所在的亞利桑那州，仍是這項設廠計畫的競爭選址。台積電是根據德州政府的《就業、能源、技術與創新計畫》（JETI），向德州主計長提出此項稅務減免申請。報導提到台積電說法，公司自2024年底起便已在亞利桑那州營運一座半導體製造廠，在當地擴廠可能具備「某些營運與經濟優勢」。文件強調，德州政府是否批准這項稅賦上限優惠，將直接左右台積電是否拍板定案在德州投資。根據該份申請文件，這座新廠預計在未來40年內，為當地創造至少2099個直接就業機會。