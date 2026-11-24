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高雄市長候選人賴瑞隆將於27日（五）晚間舉辦「接力衝刺選前應援之夜」，邀請一路相挺的市民朋友齊聚鳳山，集結全城力量。競選總部今（24）日表示，這場選戰壓軸盛會首推限量VIP「追風搖滾區」，抽籤登記踴躍，明（25）日晚間8時截止，請有意參加的民眾儘速登記。競總指出，從市場攤商放下手邊工作揮手、車掃沿途的比讚接力，到年輕朋友帶著自製應援小物跨區追風，市民用各自的方式為家鄉加油，共同成就這股延續高雄光榮、繼續進步的熱潮。選前最後一夜，競總將秉持快樂、希望的氛圍，準備多個彩蛋，後續將公布完整來賓陣容，邀請大家到場揭曉驚喜，跑完選前最後一哩路。競總指出，大家叫賴瑞隆「隆捲風」，他也把一路相挺的朋友暱稱為「小風扇」，代表只要團結在一起，再小的力量也能匯聚成風，這就是高雄的城市精神。高雄的偉大，就在於一代又一代高雄人攜手打拚，為家鄉做出最好的選擇，也為這座城市打造更好的未來。競總提醒，民眾可掃描發佈於社群平的活動圖卡QR Code 加入賴瑞隆官方 LINE，點選「登記搖滾區抽籤」，填寫姓名、選區及電話並送出表單，再回到 LINE 領取「追風證」即完成登記。中籤結果將於26日（四）中午12時公布。同樣誠摯歡迎未中籤的民眾到場應援，無法到場的朋友也可收看線上直播。活動當天下午5時30分開放入場、晚間6時30分開始，地點在捷運鳳山西站旁（鳳山議會路與自由路口）。