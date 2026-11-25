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韓國年度電影盛事青龍電影獎，將於今（25）日晚間登場，去年影帝、影后由玄彬、孫藝真夫妻包辦，按照典禮歷年安排，影帝影后環節將會邀請上屆得獎人擔任頒獎嘉賓，因此夫妻倆有可能世紀同框，成為了節目最大看點之一。青龍電影獎今日晚間登場，去年玄彬《哈爾濱》擊敗李炳憲等人拿走影帝，孫藝真則是以《徵人啟弒》端走影后，去年沒能一起走紅毯的兩人，受訪時都提到特別想拿獎回家，一起搬走兩項大獎可以說是天大的喜悅。根據節目歷年安排，前一屆影帝、影后通常會受邀出席，並且一起擔任影帝、影后的頒獎嘉賓，因此今晚玄彬、孫藝真是否會順利同台，成為了節目最大看點。孫藝真和玄彬透過《愛的迫降》假戲真做成為真夫妻，婚後生下一個兒子。雖然兩人過去早就合作過電影，不過孫藝真表示過去都只把玄彬當成好人，直到《愛的迫降》拍到第三集之後才把玄彬當成異性看，而兩人也順利在電視劇結束後修成正果，結為連理。具教煥《之後的我們》朴海日《暗殺者們》薛景求《假如愛有如果》柳海真《王命之徒》趙寅成《希望：末日血戰》高我星《孔雀舞曲》文佳煐《之後的我們》申敏兒《瞳孔》李姃垠《慶州殺遊紀》全道嬿《假如愛有如果》