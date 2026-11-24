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▲ 支持者們除邀請合照、簽名外，也有熱情民眾貼心遞上飲料為候選人加油打氣，讓現場氣氛相當溫馨且熱絡。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人5號賴瑞隆今（24）日持續全市大車掃行動，車隊駛入鼓山與鹽埕地區，由在地立法委員黃捷，以及市議員李喬如、簡煥宗全程陪同，沿街沿路向市民朋友誠懇拜票問好，展現強大凝聚力，也在選前關鍵時刻全力向市民懇託支持。沿路民眾更熱情的向車隊比出「五號」手勢與大拇指應援加油。車隊行經鼓山、鹽埕各主要幹道與街區時，沿途反應相當熱烈。無論是正在忙碌的在地商家、路過的年輕族群、奔波辛勞的外送人員，或是在公園散步運動的長輩，聽見車隊廣播聲紛紛停下腳步，支持者們除邀請合照、簽名外，也有熱情民眾貼心遞上飲料為候選人加油打氣，讓現場氣氛相當溫馨且熱絡。面對市民滿滿的熱情與鼓勵，賴瑞隆頻頻揮手致意，更不斷比出愛心手勢回應支持者的心意。車掃過程中，他與黃捷也高舉「戒慎恐懼、出門投票」與「讓市民幸福、讓下一代勇敢追夢」的手板，向每一位市民傳達堅定的意志，藉此呼籲所有支持者在投票日務必站出來，投下手中寶貴的一票，共創高雄新未來。賴瑞隆競選總部指出，選戰最後衝刺行程將馬不停蹄推進。緊接著今（24）日晚上19時，賴瑞隆將持續前進三多、五福、六合等熱鬧商圈，與市民近距離互動；明（25）日下午15時與晚間19時，也將分別前往小港與左營區展開拜票，詳細路線請見官方社群圖卡。競總表示，將把握選戰最後倒數時間，全力爭取更多市民支持，並再次拜託大家11月28日一定要返鄉投票、出門投票，共同守護高雄進步力量。