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美國總統川普率領的共和黨在期中選舉慘敗後，失去國會多數席位，僅僅三週後有所動作，華爾街日報報導，川普政府正準備提高對中國和其他幾十個國家的關稅。根據《華爾街日報》週二引述知情人士透露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）最快可能在本周公布歷時數月的外國工業補貼調查結果，針對中國、歐盟及其他14國的產業補貼政策進行反制，中國可能面臨最高的關稅。美方認為，政府補貼造成了工業產能過剩，使得這些經濟體的生產商能夠以更低的價格向海外銷售商品，從而削弱美國製造商的競爭力，不過，確切公布時間仍可能有變數，但美方官員表達強烈護航美國本土產業的態度。報導提到，包含歐盟、日本及南韓等國，關稅稅率可能在15%或以下，印度與越南可能面臨比較高的關稅稅率；至於中國將比所有國家面對更高的稅率。此外，新關稅預計將涵蓋大部分進口商品，但已適用個別關稅措施的鋼鐵、鋁及汽車等特定產品除外。若涉及關稅的國家未能解決產業產能過剩問題，美國政府可能進一步提高關稅。