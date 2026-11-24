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華爾街日報稍早報導，美國總統川普政府準備最快於本週提高對中國、歐盟及其他14個國家的關稅。美股周二（24日）早盤再度下殺，費城半導體指數大跌600點，台指期夜盤也重摔1300點。美股24日早盤，道瓊工業指數上揚200點，漲幅0.4%；那斯達克指數下跌289點，跌幅1.2%；標普500指數小跌31點，跌幅0.4%；費城半導體指數重挫600點，跌幅6.2%。個股方面，輝達在經歷昨日一柱擎天大漲31%後，今日呈現疲軟，早盤股價下跌6%；台積電ADR同樣下跌4%。包含英特爾、美光、AMD、博通等科技股跌幅全數在5%以上。根據華爾街日報披露，美國正準備對包括中國在內的數十個國家提高關稅，因為這些國家的政府補貼和產業支持損害了美國製造商的利益。美國貿易代表葛里爾預計最快將於本周公布對中國、歐盟和其他 14 個國家的產業補貼調查結果。格里爾一直堅稱，國家補貼助長了工業產能過剩，使外國公司能夠以更低廉的價格向全球市場傾銷商品。報導引述消息人士稱，即將公佈的公告可能會提高數十個經濟體的關稅，包括日本、韓國、越南、印度和歐盟27個成員國，但鋼鐵、鋁和汽車等已受國家安全關稅約束的產品則不受影響。報導提到，新關稅也將疊加在7月公佈的針對60個經濟體的10%至12.5%的強迫勞動關稅之上。美國貿易代表辦公室拒絕就此事發表評論，白宮也未回應置評請求。