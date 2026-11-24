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▲ 市長候選人賴瑞隆站台時表示，自己雖然已經講到燒聲，但為了蘇致榮，還是要再三拜託鄉親，在最關鍵的時刻幫阿榮推一把，讓蘇致榮順利當選。（圖／市議員候選人蘇致榮提供）

高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮日前舉辦「鳳山阿榮團結之夜」，現場湧入約三千名支持者，龍成宮周邊人潮聚集，手持燈牌與手機燈光交織成一片溫暖燈海，展現地方鄉親對蘇致榮的支持。蘇致榮表示，站在台上看見台下滿滿的燈海，內心相當感動，每一道亮光都是鄉親最溫暖的鼓勵，也讓他深刻感受到，這一路從來不是一個人在努力，而是有許多鳳山鄉親一路陪伴、共同打拚。市長候選人賴瑞隆站台時表示，自己雖然已經講到燒聲，但為了蘇致榮，還是要再三拜託鄉親，在最關鍵的時刻幫阿榮推一把，讓蘇致榮順利當選。立委許智傑則表示，蘇致榮一路以來非常認真、非常打拚，目前選情正處於關鍵時刻，需要大家一起幫忙拉票，不能讓這麼認真為地方付出的候選人孤軍奮戰。立委黃捷、李昆澤、邱志偉也接力大聲疾呼，呼籲鄉親團結支持蘇致榮，讓阿榮有機會進入議會，繼續替鳳山、替高雄打拚。高雄市議會議長康裕成雖然抱病，仍因掛心蘇致榮的選情，特別到場站台，拜託鄉親在最後關頭幫蘇致榮多拉票，展現對地方團隊的重視與支持。包括立委李柏毅、前立委郭玟成，以及市議員簡煥宗、前議員郭素桃，傑祥漁業董事長蔡利雄，還有多位地方里長與地方前輩也到場相挺，讓團結之夜充滿溫暖與力量。蘇致榮表示，這一路走來並不輕鬆，但鄉親始終是自己最重要、最堅實的依靠。今晚握著大家溫暖的手，看見鄉親眼中的期盼，更提醒自己必須持續努力，把對鳳山的承諾化為具體行動。未來無論是改善中崙停車問題、推動市場冷氣改善，或是爭取運動中心等地方建設，都希望一步一腳印，讓鳳山的生活環境持續進步。蘇致榮也強調，距離投票日已經進入最後一週，團結之夜不是終點，而是最後衝刺的起點。他懇請所有支持他的朋友，將今晚的感動化為實際行動，多打一通電話、多牽起一雙手，把每一份支持穩穩守住。蘇致榮最後也感謝所有到場相挺的鄉親、政治前輩與里長，這份滿滿的溫暖與支持，將成為自己持續為鳳山打拚的最大力量。選戰進入最後一哩路，懇請所有疼惜阿榮的鄉親繼續牽成、幫忙拉票，讓這份團結的力量延續到投票日。最後，蘇致榮也再次拜託鄉親：「4號蘇致榮，望你來牽成！」一起為鳳山的未來努力打拚。