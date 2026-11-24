卡爾被認為是湖人今年選秀會一大偷，雖然選秀時已達21歲，但身材優異、態度良好，更因裸足194公分、卻擁有216公分臂展，被稱為「臂展怪物」

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卡爾體測讓行情飆升 臂展符合現代所需

天生「跑跳型」運動員 夠格成為唐西奇副手

卡爾還有成長潛力 目標是湖人未來側翼解答

🏀卡爾（Cameron Carr）小檔案：

項目 詳細資料 全名 Cameron Louis Christopher Carr 出生日期 2004 年 11 月 24 日（22 歲） 出生地 美國明尼蘇達州伊甸草原（Eden Prairie, Minnesota） 所屬球隊 洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers） 球衣背號 43 號 場上位置 得分後衛（SG）／小前鋒（SF） 官方登錄體型 6 呎 5 吋（196 公分）／175 磅（約 79 公斤） 聯合試訓實測 裸足 6 呎 4.5 吋（194.3 公分）／臂展 7 呎 0.75 吋（215.3 公分） 慣用手 右手 高中經歷 曼哈頓高中（Kansas）→ 林克學院（Link Academy, Missouri） 大學經歷 田納西大學（2023–2025）→ 貝勒大學（2025–2026） NBA 選秀 2026 年首輪第 24 順位（尼克選中後交易至湖人） NBA 初登場 2026 年 11 月 1 日 親屬背景 父親為前 NBA 球員 Chris Carr（曾效力太陽、灰狼、籃網等隊，1997 年灌籃大賽亞軍）

洛杉磯湖人今（24）日109：94擊敗猶他爵士，今年選秀菜鳥卡爾（Cameron Carr）替補上場僅10分鐘，就攻下9分，賽後出席記者會自信喊話，「能上場，對我而就是展現自己的機會。」，被認為有機會成長為聯盟一線防守大鎖。卡爾真正躍上新聞版面，是在選秀體測時，他測出極具統治力的靜態尺寸，裸足194.5公分，卻擁有216公分臂展，讓他的戰力摸高達到中前鋒等級的8呎8吋（約246公分），完美符合現代3D側翼的模板，當時被認為有機會在前20順位被挑走，最終湖人在第24順位選進。「NBA Draft Room」球探報告就顯示，卡爾球風非常符合現代NBA對「高機動性3D側翼」的想像，且無球端即戰力極高，考量到他大學最後一季在貝勒大學接球投籃三分命中率高達40.7%，面對防守者干擾下命中率甚至達菁英級別41.3%，有機會把投射轉換到NBA。儘管身材單薄，但外媒認為，他是天生的「跑跳型」運動員，在大學時期的空切投籃命中率86.1%，不需要佔用大量球權就能輕鬆取分，非常適合搭配持球核心、如在唐西奇（Luka Doncic）身邊打球。防守端上，他大學場均能送出1.3次火鍋，阻攻率3.9%在同位置排名PR97，加上優秀尺寸與態度，有機會成為NBA頂尖防守者。加入湖人後，卡爾體重完全還無法在NBA對抗，但他仍都被放在NBA陣容中學習，近期也開始獲得上場機會，湖人本季仍以塞布爾（Matisse Thybulle）、威廉斯（Ziaire Williams）與拉拉維亞（Jake LaRavia）等3D鋒線輪替，卡爾未來數年就算成長不如預期，也很可能成為這類型等級球員，但同時他還具備更多開發潛能，成為湖人未來數年積極栽培的側翼人手。