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美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊在自由市場動作頻頻，繼破紀錄天價簽下兩屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）後，23日再宣布以1年800萬美元合約簽下前國聯MVP高施密特（Paul Goldschmidt）。由於高施密特上季才剛披過同城死敵紐約洋基隊戰袍，這筆簽約立刻引爆洋基球迷群起嘲諷，狠酸大都會近年根本專撿條紋軍不要的舊將。簽約消息曝光後，美國論壇Reddit的洋基版瞬間湧入大量留言調侃大都會這波操作，有球迷直接開酸：「大都會休賽季第一步：砸天價簽大牌球星；第二步：瘋狂收集洋基棄將。」、「又一樁小老弟撿我們二手貨的案例」更有網友毒舌表示：「大都會根本洗刷不了『洋基垃圾桶尋寶者』的罪名，他們真的超愛洋基球員。」儘管對大都會冷嘲熱諷，但洋基球迷對於高施密特本人大多仍送上祝福。雖然他已經不再擁有當年全盛時期的超級巨星身手，但高施密特上季在洋基陣中依舊展現出極佳的「左投殺手」本色，並在休息室扮演重要的精神領袖角色，因此洋基迷的炮火幾乎全數瞄準大都會球團。事實上，大都會近年從洋基挖角球員已成常態。除了最震撼的超級巨星索托（Juan Soto） 之外，包含後援投手威佛（Luke Weaver）、威廉斯（Devin Williams），以及曾轉戰皇后區改當先發的前終結者霍姆斯（Clay Holmes），全都走過「離開洋基、轉投大都會」的路線。美媒《Heavy Sports》分析，紐約是全大聯盟壓力最龐大的媒體與球迷市場，並非所有球星都能適應，因此大都會管理層在補強時傾向鎖定「已經證明能承受紐約高壓環境」的洋基球員，加上許多老將與家人早已在紐約安頓下來、不願搬家，種種現實考量促成了這波挖角潮。從球隊戰力佈局來看，大都會以1年800萬美元簽下高施密特其實相當合理。大都會才剛豪擲9年長約鎖定塞揚王牌史庫柏，龐大的薪資壓力迫使球隊在其他位置必須採取「高CP值」的策略。考量到失去重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）後，大都會整季都為一壘火力與防守問題飽受球迷批評，網羅高齡但經驗豐富、且依舊具備高效痛擊左投能力的高施密特，無疑是一筆低風險、高實用的短約過渡操作。畢竟不需要綁定長約，又能指導陣中年輕打者。不過可以確定的是，一旦高施密特新賽季表現不如預期，虎視眈眈的洋基球迷絕對不會放過任何嘲笑同城死敵的機會。