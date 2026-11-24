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▲ 近日氣溫驟降、燕巢等區更下起雨，邱議瑩仍陪蔡秉璁打拚最後一哩路。（圖／市議員候選人蔡秉璁提供）

立法委員邱志偉、邱議瑩今（24）日陪同民進黨高雄市第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員候選人8號蔡秉璁掃街拜票。兩位立委沿途向鄉親揮手致意，呼籲選民多留一票支持新人，力拚民進黨在大岡山地區「三席全上」、高雄市議會席次過半。大岡山地區現任立委邱志偉指出，回顧過去兩屆高雄市議員選舉，民進黨在第三選區往往只差臨門一腳，第三席候選人總是在最後關頭飲恨、與當選擦身而過。例如上一屆選舉，民進黨提名的第三席候選人就僅以399票的些微差距落選，顯示票源過度集中於現任議員，導致無法順利拿下三席。邱志偉表示，蔡秉璁擔任他的服務處執行長，雖然是年輕世代，但長期深耕基層，且具備總統府、陸委會、經濟部及台電等中央行政歷練，沒有顯赫家世背景、全靠實戰累積經驗。值得一提的是，由於今天正值第三選區政見發表會，邱志偉直接親自背上蔡秉璁的背帶、率領團隊深入市場掃街，當起「分身」全力拉票，展現深厚的師徒情。邱志偉以親自上場、第一線衝鋒的實際行動，向鄉親傳達選情告急、票票都是關鍵的訊息、展現一肩扛起關鍵席次的決心。他呼籲支持者務必在最後關頭幫忙拉票、催票，讓最關鍵的第三席順利過關，避免「差一點」的遺憾再次發生。近日氣溫驟降、下午燕巢等區更下起雨，邱議瑩仍陪蔡秉璁打拚最後一哩路，邱議瑩表示，她在高雄擔任長達15年的立委，都是因為燕巢的鄉親願意給予支持。也因此，對燕巢的建設發展與鄉親需求有著最深的感情與責任。她和邱志偉選區相鄰，又同屬經濟委員會，一直以來合作無間，她看到蔡秉璁認真踏實，不辭辛勞地奔走服務，展現出年輕人願意承擔的熱情。邱議瑩指出，為民服務是一項需要一棒接一棒的志業，有前輩在前面打下基礎，更需要優秀的新一代努力跟上，透過志同道合的夥伴持續耕耘，才能建立起更進步的高雄。她深知蔡秉璁這次在大岡山參選非常艱辛，因此懇請燕巢的鄉親，把對她的疼惜轉化為蔡秉璁的選票，讓議會多一分年輕戰力、也為大岡山增添一分建設的力量。蔡秉璁對兩位前輩表達深切感謝，他表示，兩位委員是從政路上最敬重的前，一路走來，邱志偉不僅給予自己提攜的機會，更在團隊服務期間給予最紮實的基層歷練與訓練；而邱議瑩長期在燕巢深耕，無論是交通建設、農業發展或治水防洪等政策都全力爭取，政績有目共睹。蔡秉璁強調，距離投票日只剩下最後4天，自己會衝到最後一刻、衝向終點，期盼鄉親給予年輕世代一個服務的機會，未來讓自己在議會與兩位立法院的前輩連線，在地方與中央攜手合作，共同為大岡山爭取更多建設資源與福祉，守護高雄的進步與發展。