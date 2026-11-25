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約內斯庫絕非無名之輩，他今年5月在倫敦世乒賽男團賽才剛以3：0橫掃中國主力梁靖崑，一個半月內更兩度完勝梁靖崑，真正的實力遠超排名。

更關鍵的是，約內斯庫上季與樊振東同在薩爾布呂肯效力、訓練對練超過千次，對樊振東的擊球習慣與線路瞭若指掌。

轉戰德國桌球甲級聯賽（TTBL）杜塞道夫桌球俱樂部（Borussia Düsseldorf）的中國全滿貫名將樊振東，22日重返老東家主場作客，在第二盤單打竟以9：11、8：11、11：8、8：11、總局數1：3爆冷不敵世界排名僅第81位的22歲羅馬尼亞新星約內斯庫（Eduard Ionescu），開季單打8連勝紀錄意外畫下句點。讓外界不禁好奇約內斯庫到底是誰？他又是怎麼打敗樊振東的？由於樊振東客場出賽票房實在太過火爆，薩爾布呂肯球團甚至破天荒將主場遷移至能容納5000人的特里爾奧林匹克體育館，寫下歐洲桌壇罕見的禮遇。賽前樊振東本季在德甲前8輪單打保持全勝、總局數高達24：3，上一輪更在20分鐘內橫掃對手，狀態如日中天。不料面對昔日並肩作戰的22歲小將約內斯庫，卻在5局3勝制的比賽中陷入苦戰。外界乍看「奧運金牌不敵世界第81」直呼大冷門，但此役約內斯庫前三板發動極快、反手變線頻頻壓制，即便樊振東在第3局扳回一城，第4局關鍵時刻仍被對手以11：8穩穩關門。爆冷賞樊振東本季男單第一敗的約內斯庫賽後並未得意忘形，反而展現極高的敬意：「我從小就把樊振東當作榜樣，在薩爾布呂肯一起訓練生活的那一年更讓我敬重他的自律與人格魅力。這場勝利不會改變任何事實，站在我對面的依然是當今乒壇最具分量的奧運冠軍與指標人物。」樊振東也很快用行動證明球王底蘊。僅僅相隔約1小時，他在決定勝負的第4盤再度披掛上陣，面對世界排名第11的德國主力弗朗西斯卡，首局頂住壓力以14：12驚險拿下後徹底接管戰局，再連下兩城以11：7、11：7完成橫掃，幫助杜塞爾多夫帶走勝利。