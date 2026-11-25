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杜塞道夫經理普雷斯近日受訪時卻拋出震撼彈，直言面對即將到來的2027–28洛杉磯奧運賽季，目前隊內多達5名主力尚未完成續約，管理層已做好陣容全面重組的準備

事實上，中國桌壇高層對迎回樊振東始終釋出高度善意。前中國名將王勵勤11月初便公開表態「國家隊大門始終敞開」，且樊振東的國內註冊身份仍保留在上海隊。

近日中國桌球名將樊振東所效力的德國桌球甲級聯賽（TTBL）豪門杜塞道夫桌球俱樂部經理普雷斯（Andreas Preuß）公開攤牌，坦言陣中5名主力球員至今無人完成續約，其中就包括樊振東，球隊在2027–28洛杉磯奧運賽季恐被迫大換血。這番談話隨即引發中國媒體聯想，認為樊振東在德甲續約前景並不樂觀，有機會在奧運前夕正式回中國國家隊救火。樊振東在2024年巴黎奧運登頂並宣布退出世界排名後，轉戰歐洲職業賽場延續手感。2025年夏天他先助薩爾布呂肯勇奪德國盃並抱回MVP；2026年夏天在德國傳奇球星波爾（Timo Boll）親自遊說下轉投杜塞道夫，9月至11月期間不僅在場上多次橫掃對手，更帶動俱樂部廣告營收暴增數倍，是球隊名副其實的票房與戰績保險。然而，，預計將引進6名新隊員填補戰力空缺。由於奧運年前夕選手必須全力配合國家隊封閉集訓與積分賽程，難以兼顧歐洲俱樂部高密度聯賽，外界普遍解讀此舉正反映出包括樊振東在內的主力群續約並不樂觀。杜塞道夫傳出人事地震的同時，中國桌球隊在國際賽場卻正面臨前所未有的危機。近期多站WTT賽事中國隊屢屢受挫，2026年全年六站冠軍賽男單竟苦吞「0冠」，法蘭克福冠軍賽四強甚至罕見出現「0中國選手」的慘況。最新世界排名5個桌球單項中，中國隊更僅剩王曼昱守住女單世界第一，男單世界前二則遭日本新生代王牌松島輝空與一哥張本智和佔領。讓中國體壇真正感到衝擊的或許是名古屋亞運會男團決賽，由隊長王楚欽領軍的中國男桌竟遭日本逆轉、無緣八連霸。如今日本男桌氣勢如虹，松島輝空甚至霸氣放話「奧運奪單打金牌就退休」，張本智和也屢次宣示帶領日本超越中國。反觀中國男隊除了王楚欽勉強能與日本雙雄抗衡外，年輕小將短期內難扛重任，使得仍在歐洲保持頂尖競技狀態的樊振東，成為穩住軍心的唯一解答。加上WTT高層今年歷經劉國梁與執行長丹頓（Steve Dainton）相繼卸任的權力更迭，新團隊正著手檢討過去過度壓榨選手的密集賽制，也為樊振東重返國際賽場掃平部分障礙。不過，現年28歲的樊振東若要點頭回歸，仍須解決退出排名後的外卡資格、保護性種子積分起點，以及德甲與國際賽程衝突等細節。此外，在見識過中國體壇近年愈演愈烈的鬥爭後，樊振東是否願意割捨純粹且高薪的德甲舞台、重返高壓輿論環境征戰2028洛杉磯奧運，將成為接下來中國國家隊最關鍵的課題。