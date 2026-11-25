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芝加哥小熊在休賽季自由市場連兩天搶盡版面、成為全聯盟最受矚目的焦點！繼前一日剛以5年總值1億2000萬美元（約新台幣39億元）簽下僅次於王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的自由市場頂級左投羅傑斯（Trevor Rogers）後，小熊今（25）日再度拋出重磅震撼彈，與透過入札制度挑戰大聯盟的日職阪神虎重砲正式達成簽約共識。雙方簽下一份6年總值1億2000萬美元（約新台幣39億元）的超級肥約，也讓佐藤輝明一舉超越眾多前輩，成為日本職棒史上第一位在大聯盟簽下破1億美元（約新台幣32.5億元）合約的野手！佐藤輝明今冬啟動入札後，吸引包括費城人、洋基在內的多支美職豪門球團高度關注，但最終仍由向來重視日本市場、且陣中至本季為止仍擁有鈴木誠也與今永昇太等日籍主力的芝加哥小熊砸下重金搶人成功。外界分析，佐藤輝明之所以能一舉拿到破億美元的歷史級天價合約，背後主要有三大關鍵推力。首先，他自身在日職賽場繳出榮膺「打擊三冠王」的頂尖統治力；其次，效力芝加哥白襪的日本重砲內野手村上宗隆，本季在大聯盟單季狂轟35發全壘打並展現強大長打威力，大幅提升了球團對日職頂級重砲適應美職強度的信心；再加上今年休賽季自由市場上的大物強打者相當稀缺，供需失衡更成為推升佐藤輝明身價的最佳順風車。攤開小熊目前的野手陣容布局，三壘防區已有明星強打布萊格曼（Alex Bregman）穩固坐鎮；然而，本季扛起小熊外野兩翼重任的主力好手鈴木誠也與哈普（Ian Happ），在休賽季雙雙投身自由市場且離隊可能性極高。因此，佐藤輝明加盟後預計將主要鎮守左、右外野兩翼防區，同時也有機會在指定打擊（DH）位置上分擔火力輸出。值得一提的是，小熊今冬因多名主力先發投手離隊，原本將先發輪值補強視為第一要務，在如此迫切需要投手的局面下，球團仍願意掏出39億元網羅佐藤輝明，足以見得制服組對他的高度期待。新球季他將與本季勇奪國聯年度MVP的年輕外野巨星克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）並肩作戰，共同扛起小熊打線的核心重任。儘管風光寫下日本野手史上最高薪紀錄，佐藤輝明旅美第一年仍得面對嚴峻的氣候考驗。小熊主場所在的芝加哥素有「風城」之稱，當地直到每年5月左右都還殘留著刺骨寒意；雖然阪神虎主場甲子園在早春時節同樣偏冷，但芝加哥強勁的冷風會讓體感溫度大幅下探，對於肌肉緊繃與打擊手感都是不小挑戰。如何在大聯盟菜鳥球季快速適應高強度賽程與嚴寒氣候、維持整季穩定健康狀態，將是佐藤輝明能否兌現天價身價的最關鍵課題。