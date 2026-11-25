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排名 球員姓名 MLB球隊 合約總額（換算新台幣） 日職母隊 入札金（換算新台幣） 1 佐藤輝明 芝加哥小熊 6年1.2億美元（約新台幣39億元） 阪神虎 1987.5萬美元（約新台幣6.46億元） 2 吉田正尚 波士頓紅襪 5年9000萬美元（約新台幣29.25億元） 歐力士 1537.5萬美元（約新台幣5億元） 3 鈴木誠也 芝加哥小熊 5年8500萬美元（約新台幣27.6億元） 廣島 1462.5萬美元（約新台幣4.75億元） 4 村上宗隆 芝加哥白襪 2年3400萬美元（約新台幣11.05億元） 養樂多 657.5萬美元（約新台幣2.14億元） 5 鈴木一朗 西雅圖水手 3年1400萬美元（約新台幣4.55億元） 歐力士 1312.5萬美元（約新台幣4.27億元） 6 筒香嘉智 坦帕灣光芒 2年1200萬美元（約新台幣3.9億元） 橫濱 240萬美元（約新台幣7800萬元）

▲道奇王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）2023年底簽下的12年3.25億美元合約，至今仍是日職入札球員史上最高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球員姓名 MLB球隊 合約總額（換算新台幣） 日職母隊 入札金（換算新台幣） 1 山本由伸 洛杉磯道奇 12年3.25億美元（約新台幣105.6億元） 歐力士 5062.5萬美元（約新台幣16.45億元） 2 田中將大 紐約洋基 7年1.55億美元（約新台幣50.4億元） 樂天 2000萬美元（約新台幣6.5億元） 3 達比修有 德州遊騎兵 6年約6000萬美元（約新台幣19.5億元） 日本火腿 約5170萬美元（約新台幣16.8億元） 4 菊池雄星 西雅圖水手 4年保證5600萬美元（約新台幣18.2億元） 西武 1027.5萬美元（約新台幣3.34億元） 5 今永昇太 芝加哥小熊 4年5300萬美元（約新台幣17.2億元） 橫濱 982.5萬美元（約新台幣3.19億元） 6 松坂大輔 波士頓紅襪 6年5200萬美元（約新台幣16.9億元） 西武 5111萬美元（約新台幣16.6億元） 7 前田健太 洛杉磯道奇 8年保證2500萬美元（約新台幣8.1億元） 廣島 2000萬美元（約新台幣6.5億元）

總排名 球員姓名 位置 MLB球隊 合約總額（換算新台幣） 1 山本由伸 投手 洛杉磯道奇 3.25億美元（約新台幣105.6億元） 2 田中將大 投手 紐約洋基 1.55億美元（約新台幣50.4億元） 3 佐藤輝明 野手 芝加哥小熊 1.2億美元（約新台幣39億元） 4 吉田正尚 野手 波士頓紅襪 9000萬美元（約新台幣29.25億元） 5 鈴木誠也 野手 芝加哥小熊 8500萬美元（約新台幣27.6億元） 6 達比修有 投手 德州遊騎兵 約6000萬美元（約新台幣19.5億元） 7 菊池雄星 投手 西雅圖水手 保證5600萬美元（約新台幣18.2億元） 8 今永昇太 投手 芝加哥小熊 5300萬美元（約新台幣17.2億元） 9 松坂大輔 投手 波士頓紅襪 5200萬美元（約新台幣16.9億元） 10 村上宗隆 野手 芝加哥白襪 3400萬美元（約新台幣11.05億元）

日職阪神虎重砲透過入札制度正式加盟芝加哥小熊，雙方達成6年總值1億2000萬美元（約新台幣39億元）的超級合約共識。這份天價合約不僅一舉改寫日本野手旅美最高薪紀錄，若放進所有日職入札球員歷史總榜比較，更僅次於山本由伸與田中將大兩大傳奇名投，高居史上第3名！過去透過入札制度赴美的日本野手，最高合約紀錄原由吉田正尚加盟波士頓紅襪時簽下的5年9000萬美元（約新台幣29.25億元）保持，鈴木誠也轉戰小熊時的5年8500萬美元（約新台幣27.6億元）則緊追在後排名第2。佐藤輝明這次一口氣將紀錄推升至1億2000萬美元（約新台幣39億元），成為史上第一位透過入札制度直接取得破億美元合約的日本野手。若合約順利完成體檢與簽署，小熊還須另外支付阪神虎1987.5萬美元（約新台幣6.46億元）入札金，整體投資總額高達1億3987.5萬美元（約新台幣45.5億元）。值得一提的是，2000年底赴美的鈴木一朗因當年採行舊制，各隊須先競標獨家交涉權，水手支付給歐力士的1312.5萬美元（約新台幣4.27億元）入札金幾乎與其3年1400萬美元（約新台幣4.55億元）合約等值，與現行依保證薪資按級距計算入札金的制度大不相同。長期以來，日職入札市場始終由先發投手主導。山本由伸2023年底與洛杉磯道奇簽下的12年3.25億美元（約新台幣105.6億元）合約，至今仍是日職入札球員的天花板，道奇另支付歐力士約5062.5萬美元（約新台幣16.45億元），總投資超過3.75億美元（約新台幣121.9億元）；排名第2的則是田中將大加盟紐約洋基時的7年1.55億美元（約新台幣50.4億元）。佐藤輝明的1.2億美元雖未能超越這兩位王牌投手，但投打合併計算已高居史上第3，甚至超越達比修有、菊池雄星、今永昇太與松坂大輔等名投當年的旅美合約。達比修有與松坂大輔赴美時同樣適用舊制競標，遊騎兵與紅襪光是取得獨家談判權便各自掏出逾5000萬美元（約新台幣16.25億元）；前田健太的8年合約則高度依賴激勵獎金，保證金額僅2500萬美元（約新台幣8.1億元），但若達成所有條件總值最高也可突破1億美元。許多球迷好奇，當今大聯盟巨星大谷翔平與火球男佐佐木朗希同樣透過入札制度赴美，為何沒有出現在這份天價排行榜前段？關鍵在於大聯盟勞資協議規定，未滿25歲的海外球員須受「國際業餘球員」簽約金池限制。大谷翔平2017年底離隊時僅23歲，加盟天使只能簽下小聯盟約並領取231.5萬美元（約新台幣7524萬元）簽約金，天使付給日本火腿的2000萬美元（約新台幣6.5億元）入札金甚至遠高於球員簽約金；23歲加盟道奇的佐佐木朗希同樣受此規則限制，僅獲得650萬美元（約新台幣2.11億元）簽約金，因此兩人都無緣列名大型保證合約榜單。