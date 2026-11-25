我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白襪日籍強打村上宗隆（Munetaka Murakami）旅美後雖三振率飆升至35.4％，但靠35轟與高保送率站穩腳跟，成為佐藤輝明（Teruaki Sato）的重要對照組。（圖／美聯社／達志影像）

日職阪神虎三冠王重砲以6年總值1億2000萬美元（約新台幣39億元）天價加盟芝加哥小熊，風光寫下日本野手史上首位「億元男」紀錄。佐藤輝明的暴力美學與長打天賦毋庸置疑，然而小熊高層這筆跨聯盟豪賭究竟能不能成功，關鍵並不在芝加哥早春的低溫，而是他究竟能不能跟上大聯盟史上最快的火球時代。回顧佐藤輝明本季在阪神虎的統治級表現，全勤出賽143場狂掃打擊率3成06、39發全壘打與106分打點，強勢包辦央聯打擊三冠王，長打率更來到驚人的6成09；加上前一季也曾轟出40發全壘打，連續兩年用實績證明自己的怪力絕非曇花一現。進階數據同樣為佐藤輝明的長打火力背書。他本季強勁擊球率高達56％，最大擊球初速更飆破約116英里（約186.7公里），大聯盟球探普遍評估他具備單季30轟等級的純粹力量。只要能夠順利把球掃進場內，佐藤輝明絕對有本錢將小熊主場瑞格利球場化為個人全壘打秀舞台，但真正的隱憂在於他究竟能不能穩定「擊中球心」？攤開佐藤輝明的被三振紀錄，他本季在日職吞下164次三振、三振率達26.7％，若加上前一季的163次，短短兩季合計竟狂吞多達327K。數據顯示，他揮棒時的整體接觸率僅有67％，遠低於大聯盟平均約77％的水準；高達17.3％的揮空率，更是全日職符合規定打席打者中的第2高，且追打壞球率也逼近36％。儘管他面對好球帶內來球的接觸率仍有約80％，但一旦大聯盟球探報告全面曝光，投手群勢必會用內角高角度火球搭配外角偏低的滑球與變速球輪番伺候，逼迫他在極端區域間做出抉擇。更嚴峻的考驗來自球速落差。佐藤輝明本季在日職面對的平均速球為91.9英里（約147.9公里），但2026年大聯盟四縫線速球均速已攀升至94.8英里（約152.6公里），兩者相差接近3英里、約4.7公里。由於他面對速球的接觸率同樣只有67％，對高角度與外角速球極易揮空，進入大聯盟後面對高轉速、上竄尾勁更強的火球，過去在日職能拉打成長打的球路，極可能直接變成揮空或擦棒界外。前車之鑑正是白襪日籍重砲村上宗隆。村上旅美後三振率飆升至35.4％，但靠著35轟與高保送率維持攻擊價值；佐藤輝明雖然擊球接觸略優於村上，選球與保送能力卻明顯遜色，一旦三振暴增又無法靠保送上壘，進攻產量恐將大幅縮水。