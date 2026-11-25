速食控快衝麥當勞！APP放送「買一送一、免費送小薯」本周最新6大速食優惠券；今（25）日開賣甜點控必吃「藍莓卡士達雙餡派」、史上最大「Big Arch霸牛堡」，還有全新台灣藝術家陳純虹設計的「有新藝變色杯」，《NOWNEWS今日新聞》記者整理開賣時間、菜單價格、搶購攻略一次掌握。
麥當勞：買一送一！免費送小薯 本周最新6大速食優惠券
麥當勞又有全新優惠券上架了！快打開APP全球版：
即日起至11月29日：
◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買早餐「免費送薯餅」
即日起至12月15日：
◾️單點「中杯可樂（含Zero）／雪碧買一送一」天天送
◾️單點「中杯檸檬風味紅茶買一送一」天天送
即日起至12月17日：
◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」
甜點控必吃！麥當勞「藍莓卡士達雙餡派」回歸開賣
圈粉無數的麥當勞「藍莓卡士達雙餡派」，今天正式回歸限量開吃！酥脆巧克力派皮包裹著酸甜藍莓醬與香濃滑順的卡士達雙重內餡，趁熱一口咬下咔滋聲音誘人，果香酸甜風味讓許多人好愛；但要特別提醒，一出爐可是十分燙口、又容易爆餡，大家務必小心食用以免燙傷。
而且資深鐵粉都知道，麥當勞藍莓派每次回歸都默默賣爆，想吃絕對要把握時間趕快衝。
◾️「藍莓卡士達雙餡派」單點50元：11月25日上午10:30起至12月29日（或售完為止）。
麥當勞史上最大！「Big Arch霸牛堡」好評再開賣
肉肉控注意！麥當勞有史以來最大份量的重量級牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，今年1月才在亞洲見客，受鐵粉敲碗成功才回歸再開賣。主打雙層厚實多汁的四盎司安格斯牛肉，層層堆疊三片白切達吉事、金黃酥脆炸洋蔥、新鮮生菜、洋蔥絲與酸黃瓜，再蓋上特製芝麻奇亞籽麵包。最讓老饕念念不忘的靈魂關鍵，則是融合奶香、黃芥末與酸黃瓜微酸風味的獨家「Big Arch霸牛醬」，濃郁肉感、相當飽足。
◾️「Big Arch霸牛堡」單點169元、經典套餐239元：11月25日上午10:30 起至2027年1月19日（或售完為止）。
「有新藝變色杯」只在麥當勞歡樂送、手機點餐買得到！
過去不少人熱愛收集的麥當勞變色杯，今年攜手台灣藝術家陳純虹（Eszter Chen），將濃濃的台灣在地文化融入設計，「有新藝變色杯」共有4款。
「紫想玩」描繪台北101、北門等經典城市地標；「藍波one」集結台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲等珍貴特有物種；「來趣桃」融入藍白拖、紅綠燈等台灣人最熟悉的日常文化；「粉台喔」透過傳統窗花與農村景致，展現富有人情味的鄉間風情。
◾️「有新藝變色杯」單買139元或選購「有新藝變色杯特餐」209元起隨餐供應，僅限麥當勞APP的「歡樂送2.0」或「手機點餐」購買：11月25日上午10:30起至2027年1月19日（或售完為止，杯款皆為隨機供應，不可挑款）。
漢堡王：「勁濃雙薯」新品開吃！薯條＋辣薯球雙拼
漢堡王「勁濃起士薯」升級進化了，官方開賣全新「勁濃雙薯」，一次吃得到薯條和辣薯球雙拼；還有「勁濃辣薯球」也開吃。即日起至明（2027）年1月18日：
◾️「勁濃雙薯（薯條＋辣薯球）」69元
◾️「勁濃起士薯」69元
◾️「勁濃辣薯球」69元
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麥當勞又有全新優惠券上架了！快打開APP全球版：
即日起至11月29日：
◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」
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即日起至12月15日：
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即日起至12月17日：
◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」
圈粉無數的麥當勞「藍莓卡士達雙餡派」，今天正式回歸限量開吃！酥脆巧克力派皮包裹著酸甜藍莓醬與香濃滑順的卡士達雙重內餡，趁熱一口咬下咔滋聲音誘人，果香酸甜風味讓許多人好愛；但要特別提醒，一出爐可是十分燙口、又容易爆餡，大家務必小心食用以免燙傷。
而且資深鐵粉都知道，麥當勞藍莓派每次回歸都默默賣爆，想吃絕對要把握時間趕快衝。
◾️「藍莓卡士達雙餡派」單點50元：11月25日上午10:30起至12月29日（或售完為止）。
肉肉控注意！麥當勞有史以來最大份量的重量級牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，今年1月才在亞洲見客，受鐵粉敲碗成功才回歸再開賣。主打雙層厚實多汁的四盎司安格斯牛肉，層層堆疊三片白切達吉事、金黃酥脆炸洋蔥、新鮮生菜、洋蔥絲與酸黃瓜，再蓋上特製芝麻奇亞籽麵包。最讓老饕念念不忘的靈魂關鍵，則是融合奶香、黃芥末與酸黃瓜微酸風味的獨家「Big Arch霸牛醬」，濃郁肉感、相當飽足。
◾️「Big Arch霸牛堡」單點169元、經典套餐239元：11月25日上午10:30 起至2027年1月19日（或售完為止）。
過去不少人熱愛收集的麥當勞變色杯，今年攜手台灣藝術家陳純虹（Eszter Chen），將濃濃的台灣在地文化融入設計，「有新藝變色杯」共有4款。
「紫想玩」描繪台北101、北門等經典城市地標；「藍波one」集結台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲等珍貴特有物種；「來趣桃」融入藍白拖、紅綠燈等台灣人最熟悉的日常文化；「粉台喔」透過傳統窗花與農村景致，展現富有人情味的鄉間風情。
◾️「有新藝變色杯」單買139元或選購「有新藝變色杯特餐」209元起隨餐供應，僅限麥當勞APP的「歡樂送2.0」或「手機點餐」購買：11月25日上午10:30起至2027年1月19日（或售完為止，杯款皆為隨機供應，不可挑款）。
漢堡王「勁濃起士薯」升級進化了，官方開賣全新「勁濃雙薯」，一次吃得到薯條和辣薯球雙拼；還有「勁濃辣薯球」也開吃。即日起至明（2027）年1月18日：
◾️「勁濃雙薯（薯條＋辣薯球）」69元
◾️「勁濃起士薯」69元
◾️「勁濃辣薯球」69元