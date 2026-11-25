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▲小熊24歲外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）本季達成45轟、41盜壯舉榮膺全票MVP。（圖／翻攝自MLB官方X）

棒次 球員 守位 打擊 1 克勞－阿姆斯壯 中外野 左打 2 霍納 二壘 右打 3 佐藤輝明 右外野 左打 4 布萊格曼 三壘 右打 5 布許（Michael Busch） 一壘 左打 6 史旺森（Dansby Swanson） 游擊 右打 7 拉米瑞茲（Pedro Ramírez） 指定打擊 左右開弓 8 蕭爾（Matt Shaw） 左外野 右打 9 阿馬亞（Miguel Amaya） 捕手 右打

芝加哥小熊在休賽季以6年總值1億2000萬美元（約新台幣39億元）天價合約網羅日職三冠王，不僅震撼美日棒壇，也讓新球季先發打線輪廓迅速成形。外界評估，佐藤輝明加盟後並不會與明星強打布萊格曼（Alex Bregman）爭奪三壘防區，而是直接接替鈴木誠也離隊後留下的角落外野空缺，與新科國聯MVP「PCA」克勞－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）共組恐怖中心打線，打線星度已直追大谷翔平領軍的「宇宙道奇」。佐藤輝明在日職阪神虎時期主要鎮守三壘大關，2025年甚至奪下央聯三壘金手套獎肯定，不過小熊三壘已有布萊格曼穩固坐鎮。美媒《NBC Sports》分析指出，小熊教練團新球季預計將佐藤輝明移防左、右外野，其中以直接接班鈴木誠也的右外野位置最為合理。事實上，佐藤輝明在日職生涯累積高達269場外野出賽經驗，傳球臂力足以勝任大聯盟角落外野，轉戰外野也能大幅減輕三壘防區帶來的身體負擔，讓他將更多體能專注投入打擊輸出。由於鈴木誠也與哈普（Ian Happ）兩大外野主力在休賽季雙雙投身自由市場，兩人上季合計為小熊貢獻高達50發全壘打與7.2次勝場貢獻值（fWAR）。雖然佐藤輝明一人難以完全填補兩位大將的總產量，但他的到來至少先替小熊補上最迫切的左打長程砲火缺口。依照小熊目前陣容配置，美媒也排出了新球季最具威脅性的先發打線藍圖，其中一大變化是將布萊格曼排進第2棒、佐藤輝明扛下第3棒，讓前3棒直接串聯克勞－阿姆斯壯、布萊格曼與佐藤輝明三大球星。這套陣容最令對手頭痛的在於「左、右打交錯」，克勞－阿姆斯壯與佐藤輝明從左打區釋放長打破壞力，霍納（Nico Hoerner）與布萊格曼則以右打身分串聯攻勢。克勞－阿姆斯壯上季繳出45轟、41盜與9.8次fWAR的怪物級MVP表現，搭配布萊格曼的選球經驗以及佐藤輝明日職連兩季狂敲79轟的火力下，佐藤輝明只需專心清空壘包即可發揮最大價值；守備端有中外野範圍極廣的PCA協防，加上金手套等級的內野防線，整體攻守結構相當平衡。若比較前段中心打線的星度，克勞－阿姆斯壯、布萊格曼與佐藤輝明的「新三巨頭」，確實足以對應洛杉磯道奇的大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）。小熊上季團隊攻下850分、敲出220轟，原本就是進攻強權，佐藤輝明的加盟成功穩住了長打規模，若球團後續能再補進一名成熟外野手或指定打擊，風城軍團才有機會真正升級為國聯足以與道奇正面對轟的頂級打線。