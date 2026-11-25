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球員姓名 新東家 合約內容（換算新台幣） 史庫柏（Tarik Skubal） 紐約大都會 9年 4.5億美元（約新台幣146.3億元） 佩拉塔（Freddy Peralta） 巴爾的摩金鶯 5年 1.25億美元（約新台幣40.6億元） 佐藤輝明（Teruaki Sato） 芝加哥小熊 6年 1.2億美元（約新台幣39億元） 羅傑斯（Trevor Rogers） 芝加哥小熊 5年 1.2億美元（約新台幣39億元） 鮑爾斯（Jake Bauers） 波士頓紅襪 4年 5800萬美元（約新台幣18.85億元） 葛雷（Sonny Gray） 明尼蘇達雙城 2年 5500萬美元（約新台幣17.88億元） 合計總額 — 9.28億美元（約新台幣302億元）

▲日籍外野手鈴木誠也（圖）本季繳出26轟與OPS .841佳績，與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）同為自由市場下一波億元合約熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟新版勞資協議（CBA）談判持續陷入僵局，現行協議將於美國時間12月1日正式到期，一旦資方啟動封館，所有自由球員簽約與交易都將全面凍結。面對充滿變數的休賽季，各球團與經紀團隊近期紛紛加快談判腳步，包括賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）、日職三冠王強打佐藤輝明在內的6名頂級球星已搶先敲定新東家，合計簽下總值高達9.28億美元（約新台幣302億元）的超級合約。這波簽約狂潮的最大手筆來自紐約大都會，球團以9年4.5億美元（約新台幣146.3億元）天價網羅史庫柏，寫下大聯盟投手史上的合約總額新紀錄；巴爾的摩金鶯則開出5年1.25億美元（約新台幣40.6億元）簽下強投佩拉塔（Freddy Peralta），補齊先發輪值核心。芝加哥小熊更是連兩天重金出擊，先以5年1.2億美元（約新台幣39億元）簽下左投羅傑斯（Trevor Rogers），緊接著再用6年1.2億美元（約新台幣39億元）網羅日職三冠王重砲佐藤輝明，兩筆重磅操作合計豪擲2.4億美元（約新台幣78億元）。此外，波士頓紅襪以4年5800萬美元（約新台幣18.85億元）簽下鮑爾斯（Jake Bauers），明尼蘇達雙城也用2年5500萬美元（約新台幣17.88億元）迎回老將葛雷（Sonny Gray）。短時間內接連爆出大型合約，除了市場大物集中找到歸宿，更與封館倒數息息相關。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）已表態資方絕不放棄推動薪資上限制度，球員工會則堅決反對，外界普遍預期若雙方未能在大限前達成共識，封館極可能自美國時間12月2日起正式展開。大聯盟早已明言，封館期間不會自動暫停或延長45天的入札交涉期限，若未能在期限內完成簽約，球員就得被迫返回原日職母隊，最快隔年才能捲土重來。不過也有部分經紀人選擇觀望，認為若新版勞資協議導入薪資上下限或調整豪華稅制，重塑市場行情後反而有機會替客戶爭取更優渥的待遇。在史庫柏、佩拉塔與羅傑斯陸續定案後，先發投手市場最受矚目的焦點轉向右投金恩（Michael King）。他本季先發32場、吃下185局，繳出防禦率3.21與4.3的bWAR，休賽季選擇跳脫原本剩餘2年5300萬美元（約新台幣17.2億元）的合約尋求長約保障。金恩的最大優勢在於沒有合格報價與選秀籤補償包袱，任何球隊網羅他都不必犧牲選秀權，市場預估身價落在4年9200萬至1.4億美元（約新台幣29.9億至45.5億元）之間，聖地牙哥教士正全力留人，剛簽下史庫柏的大都會也仍有意繼續補強輪值。野手市場則以日籍外野手鈴木誠也與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）最有機會搶下破1億美元（約新台幣32.5億元）合約。鈴木誠也本季繳出打擊率2成70、26轟、86分打點與OPS .841的全能表現，兼具長打火力與守備價值，市場預估合約總值約在4年9000萬至1.08億美元（約新台幣29.25億至35.1億元），包括多倫多藍鳥與費城費城人等急需外野戰力的球隊都可能加入競逐。