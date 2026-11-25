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洛杉磯道奇近年在自由市場屢屢投下重磅震撼彈，如今這支「宇宙艦隊」似乎還沒有打算停下腳步！隨著主力牛棚大將菲利普斯（Evan Phillips）確定離隊，加上另一名左投主力維西亞（Alex Vesia）也投身自由市場，道奇牛棚戰力出現明顯缺口。美國運動媒體《Sporting News》記者蘇利文（Matt Sullivan）近日撰文預測，道奇極有可能在今冬出手網羅前聖地牙哥教士27歲王牌救援左投，即使再度掀起全聯盟公憤也在所不惜。蘇利文在報導中分析，道奇休賽季面臨牛棚重組壓力，在失去菲利普斯且維西亞進入自由市場的情況下，補強高壓局數的後援左投已是當務之急。而現年僅27歲的莫雷洪，本季在同區勁敵教士投出防禦率2.83的宰制級成績，憑藉年輕與頂尖壓制力，被外界公認為今年自由市場上評價最高的頂級救援投手，自然成為道奇鎖定的頭號獵物。事實上，道奇牛棚陣中目前已經坐擁迪亞茲（Edwin Díaz）與史考特（Tanner Scott）兩名領著天價合約的超級後援投手；然而，隨著王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）離隊後的去向與先發戰力填補仍充滿變數，球團高層認為打造史上最無懈可擊的鐵牛棚仍具戰略價值，網羅莫雷洪將能進一步鞏固比賽後段防線。回顧道奇近幾年在自由市場的瘋狂操作，除了重金簽下迪亞茲與史考特兩大後援強投外，更接連網羅山本由伸、佐佐木朗希、大谷翔平以及明星外野手塔克（Kyle Tucker）等一線巨星。這股近乎壟斷頂級人才的砸錢氣勢，早已讓不少競爭對手球團與球迷期盼道奇的補強狂潮能早日畫下句點。針對外界的眼紅與不滿，蘇利文直言不諱地指出：「目前外界預測道奇將在這個休賽季簽下莫雷洪，這項舉動無疑會再度激怒整個棒球界。」但他也點出背後的現實考量，「由於這很可能是道奇在現行制度下最後一次能進行如此轟動補強的機會，對他們而言，根本沒有任何東西好失去的。」