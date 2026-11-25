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▲蔡沁晁說值班室事件已經是多年前往事，希望大家不要再過度揣測。（圖／翻攝自IG@dr.nicktsai）

▲蔡沁晁清晨曬出報警單，說自己被恐嚇取財。（圖／翻攝自IG@dr.nicktsai）

蔡瑞雪昨（24）日宣布已登記結婚，對象是東區醫美名醫蔡沁晁，消息曝光後掀起熱議，蔡沁晁的黑歷史也因此被挖出。他過去在馬偕當住院醫師時，曾違規帶2名辣妹進值班室，引發質疑。對此，蔡沁晁昨晚在IG發文，強調這都已是10年前的事情了「希望外界勿過度揣測。」另外，蔡沁晁也曬出一張報案受理單，表示自己遭恐嚇取財，已將證據留存，會走法律途徑解決。現年30歲的蔡瑞雪在上個月與大她7歲的蔡沁晁低調登記結婚，她昨晚曝光消息後，蔡沁晁的身分背景火速引發討論。據悉，他是小有名氣的醫美醫師，專攻唇部整形，很多網紅都給他做過。但他身上爭議也不少，在社群上曾被罵技術不佳、高價販售玻尿酸等，就連他2017年在馬偕醫院值班時，帶2名辣妹進值班室的黑料都被找到。對此，蔡沁晁昨日深夜於IG限時動態回應：「關於今日媒體報導的值班室事件，已是近10年前的往事，當時僅與兩位女性友人聊天，並非單獨相處，相關情況當年也已向院方說明，希望外界勿過度揣測，也謝謝大家對我們新婚的關心與祝福。」而今日清晨，蔡沁晁也再度發文，表示自己已到派出所報案，並曬出一張警方開出的受理案件證明單，案類上他勾的是「恐嚇取財」，蔡沁晁也在文中指出：「針對近日遭受之威脅及涉及不實資訊散布一事，本人已正式報案，相關事證均已留存，後續將循法律途徑處理。對於任何惡意抹黑、恐嚇及侵害本人名譽之行為，絕不姑息。一切交由司法處理，不再另作回應。」蔡沁晁究竟被恐嚇何事他沒有明說，但強調損害名譽的行為絕不姑息，希望可以藉此嚇阻酸民。另外，蔡瑞雪也站出來護愛，站出來回應網友關於蔡沁晁高價販售玻尿酸的指控：「他已經澄清囉！請不要造謠，謝謝你的關心。」蔡瑞雪也表示，婚禮將在明年舉行。