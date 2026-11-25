我是廣告 請繼續往下閱讀

美股四大科技巨頭走弱！輝達、美光、超微股價重挫

黃仁勳回鍋仍難消除隱憂！專家示警美股波動恐加劇

AI投資熱潮走到盡頭？瑞銀：長期成長趨勢並未瓦解

美股週二（24日）走勢分歧，前一交易日因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回鍋而掀起的科技股狂歡行情迅速降溫，輝達股價下跌近6%，人工智慧（AI）概念股也普遍走弱，美光（Micron）更重挫11%，拖累那斯達克指數收跌1.48%、標普500指數下跌0.5%。不過，道瓊工業指數在多檔成分股走揚帶動下，上漲逾423點，收盤站上5萬點大關。美股24日收盤，道瓊工業指數上漲423.39點或0.85%，收在50018.70點；標普500指數下跌0.5%，收在7201.09點；以科技股為主的那斯達克指數下跌1.48%，收在23733.54點；費城半導體指數跌7.88%，收8,832.50點。台積電ADR跌14.40美元或3.96％、收349.20美元。根據美國財經媒體CNBC報導，輝達股價23日因黃仁勳回任執行長的消息狂飆31%，帶動晶片股全面走揚，不過24日走勢急轉直下，收跌近6%。其他AI概念股也難逃賣壓，美光重挫11%、超微（AMD）下跌近9%、博通（Broadcom）下跌約4%，Google母公司Alphabet下跌1%，甲骨文（Oracle）也下跌近4%。此外，日前才創下首次公開募股（IPO）紀錄的AI新創公司Anthropic，股價也下跌逾6%，跌破83美元的IPO發行價，進一步加重美股賣壓。不過，仍有多名分析師看好其未來表現，韋德布希證券（Wedbush Securities）近日便在報告中指出，Anthropic是受惠於AI基礎建設擴張趨勢的潛力標的。相較之下，生技大廠安進（Amgen）、運動品牌Nike及企業軟體大廠Salesforce等個股走揚，帶動道瓊工業指數逆勢上漲。資產管理公司Strategy Asset Managers執行長胡利克（Tom Hulick）接受CNBC採訪時表示，「就目前而言」，黃仁勳可能仍是領導輝達的合適人選，但輝達在公司治理方面仍有許多問題需要處理。金融科技公司SimCorp投資決策研究主管貝克勒（Diana Baechle）則指出，鑑於輝達對整體美股具有舉足輕重的影響力，未來與輝達有關的任何發展，都可能左右市場走向。此外，美國選後政策變化，以及聯準會（Fed）可能升息等因素，也將牽動市場表現。貝克勒認為，由於市場仍存在太多不確定因素，預計接下來的波動將進一步加劇，在局勢更加明朗之前，投資人自然會傾向採取較為保守的投資策略。另一方面，關稅政策也再度成為市場隱憂。《華爾街日報》引述知情人士說法指出，美國政府正準備提高對包括中國在內的數十個國家的關稅，進一步打擊投資人信心。美股23日才迎來強勁反彈，那斯達克指數及標普500指數雙雙創下自2025年4月9日、川普宣布暫緩實施部分關稅措施以來的最佳單日表現，一舉扭轉上週五（20日）因AI概念股及輝達股價重挫，導致標普500指數與道瓊工業指數雙雙陷入修正區間的頹勢。儘管全球科技股近期劇烈震盪，瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）投資長海菲爾（Mark Haefele）仍認為，這並不代表AI投資的長期成長趨勢已經瓦解。海菲爾指出，雲端業務成長、AI使用量增加，以及市場對運算能力的持續需求，仍為AI產業提供支撐。不過，未來市場表現恐進一步分化，具備明確獲利模式及穩健財務體質的成熟企業，與仰賴舉債、稀缺運算資源或投機性成長預期的企業之間，差距將更加明顯。