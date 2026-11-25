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史上最大IPO難救AI行情！Anthropic上市後股價一路下滑

Anthropic跌破發行價仍獲看好！3大券商最高喊150美元

看好企業AI市場成長！分析師點出Anthropic競爭優勢

人工智慧（AI）新創公司Anthropic上週風光掛牌上市，創下全球史上最大規模首次公開募股（IPO）紀錄，未料上市後股價一路走低，週二（24日）更重挫6.5%，跌破83美元的IPO發行價。儘管市場對AI基礎建設龐大投資規模的疑慮持續升溫，仍有多家券商看好Anthropic的長期成長潛力，其中奧本海默（Oppenheimer）更給出150美元的目標價。根據《CNBC》報導，Anthropic上週四（19日）正式在那斯達克掛牌上市，透過IPO籌資813億美元，創下全球史上最大規模IPO紀錄，上市首日以111.50美元開出，然而股價此後持續走低，24日收盤更下跌6.5%，跌破83美元的IPO發行價。近幾週以來，由於市場對規模高達數兆美元的AI基礎建設計畫能否順利實現抱持疑慮，AI概念股走勢劇烈震盪，投資人原先寄望Anthropic上市能為整體AI類股注入新動能。《CNBC》先前報導指出，Anthropic的IPO獲得超額認購，約有半數提出認購申請的機構投資人未能獲配股票。然而，隨著市場走勢震盪，至少現階段這些機構投資人似乎並不急於進場買進。除了Anthropic之外，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等晶片股，以及CoreWeave、IREN、Nebius等新興AI雲端服務供應商，24日盤中股價也紛紛走低。輝達23日因黃仁勳回任執行長的消息狂飆逾30%，但隔日便回吐部分漲幅。儘管Anthropic上市後股價表現不如預期，多家券商仍看好其長期發展前景。加拿大券商Canaccord Genuity於24日首度將Anthropic納入研究追蹤，給予「買進」評級，目標價為135美元。分析師指出，Anthropic正在打造AI時代最重要的企業科技業務之一，其市場商機遠超過傳統軟體支出。儘管基礎建設投資承諾及能否維持競爭差異化優勢等方面存在相當大的風險，但其強勁的成長動能、逐漸展現的獲利能力，以及具吸引力的估值，仍使其具備投資價值。韋德布希證券（Wedbush Securities）23日也首度給予Anthropic「優於大盤」評級，目標價為120美元。分析師指出，Anthropic在AI基礎建設投資爭議持續、市場動盪之際掛牌上市，但預期該公司仍能在激烈的競爭環境中站穩腳步，掌握規模龐大的潛在市場。分析師認為，AI生態系統的建構過程勢必伴隨市場起伏，也會出現贏家與輸家，但長期而言，AI基礎建設持續發展的趨勢已難以逆轉，而Anthropic正是受惠於這股趨勢的潛力標的。奧本海默24日則首度給予Anthropic「優於大盤」評級，並將目標價訂在150美元，為上述3家券商中最高。奧本海默分析師指出，看好Anthropic的主要原因，在於該公司有望掌握日益成長的企業AI支出，且運算效率持續提升，有助於降低執行單項任務的成本，採用多種晶片的策略也有助於優化成本效益。此外，Anthropic專注於企業客戶市場，相較之下較不依賴對一般消費者提供補貼，隨著企業客戶採用率持續提升，未來仍有相當大的成長空間。分析師強調，儘管市場競爭及運算資源投資承諾仍是潛在風險，但相信Anthropic能將其領先優勢轉化為持續性的業務成長，並隨著營收規模擴大，進一步提升獲利能力。