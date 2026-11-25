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▲茵聲個性幽默搞笑、身材火辣。（圖／翻攝自IG@ferrtsss）

▲茵聲（右）過去曾與劉書宏（左）交往3年。（圖／索尼音樂提供）

百萬YouTuber團體「這群人」成員鄭茵聲，2021年與男星劉書宏分手後單身約5年，近日遭媒體直擊身邊出現新護花使者！她與一名金髮男子不僅溫馨接送、同吃平價牛排，還赴公園欣賞台北101夜景，期間勾手、摟腰甚至自拍合照，互動宛如熱戀情侶。對此，茵聲經紀人回應，對方是認識10多年的導演朋友，兩人目前仍在「進一步認識中」。根據《CTWANT》報導，11月12日中午，茵聲搭乘要價200多萬元的賓士電動車抵達華視出席記者會，駕駛座上正是一名染著金髮的男子。傍晚近6點工作結束後，茵聲先上副駕駛座，隨後與金髮男在車內交換座位，由茵聲親自開車載著男伴前往內湖平價牛排館用餐，餐後兩人並肩取車，男子還自然地將手搭在茵聲肩上。晚間8點左右，茵聲開車載著金髮男前往台北市吳興街惠安公園欣賞台北101夜景，兩人不僅拿手機拍下親密合照，下階梯時茵聲更主動勾住男方手臂，對方也大方摟住她的腰，態度相當親暱。隨後兩人轉往信義區兜風，約9點來到中山區條通散步，途中茵聲疑似鬧脾氣對男伴翻白眼，金髮男見狀立刻陪笑臉、輕撫她背部安撫，成功逗笑茵聲後，兩人再度勾手走進餐酒館與好友嘻小瓜會合。一行人在餐酒館聚會至隔日凌晨零點半左右，茵聲與金髮男向嘻小瓜道別後取車離開，最後在凌晨1點17分，車子駛進一處社區停車場，疑似一起返家。針對兩人親密互動，茵聲經紀人回應，金髮男是茵聲認識10幾年的一位導演朋友，那天是陪對方去公園勘景的，不是約會。經紀人也否認雙方交往，強調兩人目前還在進一步認識中而已，沒有在一起，希望外界能多留點空間給他們。回顧茵聲過往情史，她與「餃界王力宏」劉書宏因合作戲劇相戀，高調交往3年後於2021年3月18日宣布和平分手。茵聲曾坦言自己有「感情潔癖」且容易吃醋，無法接受另一半拍吻戲或親密戲，因此分手後決定不再與演員交往。另外，她也曾在節目上開出找對象條件，希望男方身高超過182公分、孝順專一，且月收入約20萬元，避免因經濟差距影響彼此自尊與價值觀，當時也一度引發討論。