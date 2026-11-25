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黃仁勳回鍋首度向員工喊話！坦言讓所有人失望

與妻子結婚逾40年！黃仁勳盼爭取家人給予第二次機會

輝達接班問題引發關注！黃仁勳認為接班計畫將造成不必要的層級

黃仁勳感謝川普政府協助！情報助董事會評估國安風險

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞請辭執行長，時隔11天戲劇性回鍋，週二（24日）首度召開全體員工大會。據知情人士透露，黃仁勳在會議中展現懊悔態度，坦言自己讓員工失望，更直言「我傷害了你們所有人」，承諾這一次會做得更好。黃仁勳也透露自己正在接受心理治療，並形容這是他人生中第二艱難的會議，最艱難的一場則是與妻子的談話。綜合《CNBC》、《華爾街日報》報導，黃仁勳23日正式回任輝達執行長，當天返回位於美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的總部時，大批員工聚集在辦公室樓梯及陽台，高喊「我們愛你，Jensen！」，熱烈歡迎他回歸。黃仁勳24日上午召開回鍋後首場全體員工大會，首先感謝財務長克雷斯（Colette Kress）在擔任臨時執行長期間的領導，隨後向員工表達歉意，坦言自己的行為讓大家失望，並承諾會把握第二次機會，做得比過去更好。據與會人士透露，黃仁勳在會議中直言，「我傷害了你們所有人」（I hurt all of you），並形容這場員工大會是他人生中第二艱難的會議，最艱難的一場則是與妻子的談話。他也向員工透露，自己目前正在接受心理治療。黃仁勳與妻子結婚超過40年，兩人的子女也都在輝達任職。知情人士指出，黃仁勳在會議中感謝公司願意給予他第二次機會，並表示自己也將努力爭取「家人給予的第二次機會」。黃仁勳也坦承自己的行為違反輝達的行為準則。《華爾街日報》先前披露，黃仁勳22日向輝達董事會坦承，除了已遭媒體廣泛報導的2段婚外情之外，自己還曾涉及其他婚外情。為加強對自身行為的監督，黃仁勳也向員工透露，輝達已啟動一項新機制，未來將由直接向他匯報的高階主管，向董事會提交針對其行為的評估報告。黃仁勳本月12日因婚外情醜聞請辭執行長後，輝達未來的領導及接班問題一度成為投資人與分析師關注的焦點。對此，黃仁勳在員工大會上表示，輝達擁有獨特的營運模式，公司內部已有多名具備領導能力的主管，分別負責不同部門，因此不需要像一般企業那樣制定接班計畫。他認為，制定接班計畫反而會在公司內部形成不必要的組織層級。黃仁勳此次請辭源於多段婚外情遭到曝光，其中包括一名輝達員工，以及輝達客戶企業的高階主管黃樂（Alice Huang），後者遭美國官員懷疑可能是中國情報機構的協力者。輝達董事會新任董事長瓊斯（Harvey Jones）上週曾表示，黃仁勳請辭是因其私人行為遭到揭露，而相關行為不符合公司的行為準則、標準及企業文化。據知情人士透露，黃仁勳24日也在員工大會上感謝川普政府，讓輝達能迅速取得相關情報，協助董事會判斷讓他回任執行長所涉及的國家安全風險較低。美國總統川普先前多次公開力挺黃仁勳回鍋，聲稱只有黃仁勳能夠妥善經營輝達，更在接受《CNBC》採訪時透露，自己曾向輝達董事會提供保證，並促成黃仁勳回任。輝達股價在經歷2008年以來表現最慘的一週後，23日受黃仁勳回鍋消息激勵狂飆逾30%，川普也以此證明讓黃仁勳回任是正確的決定。不過，輝達股價24日再度走低，收跌近6%。