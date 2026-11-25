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▲蔡康永（中）上個月先後出席了台北市長候選人沈伯洋與蔣萬安的競選總部成立活動。（圖／記者林調遜攝）

主持人蔡康永先前因出席政治活動，被認為是對某政黨的表態，引發熱議。對此，蔡康永在受訪時強調自己沒有想持盈保泰、獨善其身，認為名聲不是最重要的，更呼籲大家出門投票，選擇自己想要的生活，被譽為選舉金句。昨（24）日蔡康永也在距離投票日僅剩4天的時候，發文寫道：「」，引發熱議。蔡康永昨晚在Threads發文：「」這段超直白的發言曝光後，立刻引發網友討論，貼文吸引11萬人按讚。大家看了也紛紛留言分析蔡康永此文的真實含意：「可以講究，何必將就」、「當你要逼京都人講出一些強烈的字眼時，你就知道事情大條了」、「營養午餐再難吃，你也別吃廚餘抗議啊」、「完全理解這段話的意思」、「留大家看，康永哥已經用最白話的文案了」，就連知名設計師聶永真也現身笑說：「好強烈好喜」。還有網友將這段話做政治聯想，認為蔡康永的意思是，即便你不滿意某黨派，也沒必要為了與其作對，而硬要選擇另一黨，讓自己邁向不想過的生活。蔡康永先前接受王偉忠專訪時，則提到自己參與政治活動的原因，是因為他看到西門町同志酒吧遭過度執法的新聞，自己想站出來為同志族群發聲。蔡康永當時也說出金句：「蔡康永在節目上還呼籲大眾出門投票：「」他的發言被粉絲大讚字字珠璣，每一句都是金句。