主持人蔡康永先前因出席政治活動，被認為是對某政黨的表態，引發熱議。對此，蔡康永在受訪時強調自己沒有想持盈保泰、獨善其身，認為名聲不是最重要的，更呼籲大家出門投票，選擇自己想要的生活，被譽為選舉金句。昨（24）日蔡康永也在距離投票日僅剩4天的時候，發文寫道：「就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎」，引發熱議。
蔡康永突直白發文：沒道理特地矇眼去吃屎
蔡康永昨晚在Threads發文：「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向自己不想過的生活。就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎。」這段超直白的發言曝光後，立刻引發網友討論，貼文吸引11萬人按讚。
貼文狂吸11萬人按讚 粉絲解讀蔡康永話中含意
大家看了也紛紛留言分析蔡康永此文的真實含意：「可以講究，何必將就」、「當你要逼京都人講出一些強烈的字眼時，你就知道事情大條了」、「營養午餐再難吃，你也別吃廚餘抗議啊」、「完全理解這段話的意思」、「留大家看，康永哥已經用最白話的文案了」，就連知名設計師聶永真也現身笑說：「好強烈好喜」。
還有網友將這段話做政治聯想，認為蔡康永的意思是，即便你不滿意某黨派，也沒必要為了與其作對，而硬要選擇另一黨，讓自己邁向不想過的生活。
蔡康永呼籲大家出門投票、樂於為同志族群發聲
蔡康永先前接受王偉忠專訪時，則提到自己參與政治活動的原因，是因為他看到西門町同志酒吧遭過度執法的新聞，自己想站出來為同志族群發聲。蔡康永當時也說出金句：「我不要全身而退，我不要富貴閒人，我不要持盈保泰。我損失嚴重啊，但是沒有問題，我不在乎身敗名裂！我就想不通，你握著那個名聲要幹嘛？你不把它燒了，換一點溫暖和亮光，要幹嘛？」
蔡康永在節目上還呼籲大眾出門投票：「我覺得投票這件事情，不用管哪一個候選人贏，你要管你有沒有贏，當你把票投給你想要的生活的時候，你就贏了。」他的發言被粉絲大讚字字珠璣，每一句都是金句。
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蔡康永昨晚在Threads發文：「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向自己不想過的生活。就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎。」這段超直白的發言曝光後，立刻引發網友討論，貼文吸引11萬人按讚。
貼文狂吸11萬人按讚 粉絲解讀蔡康永話中含意
大家看了也紛紛留言分析蔡康永此文的真實含意：「可以講究，何必將就」、「當你要逼京都人講出一些強烈的字眼時，你就知道事情大條了」、「營養午餐再難吃，你也別吃廚餘抗議啊」、「完全理解這段話的意思」、「留大家看，康永哥已經用最白話的文案了」，就連知名設計師聶永真也現身笑說：「好強烈好喜」。
還有網友將這段話做政治聯想，認為蔡康永的意思是，即便你不滿意某黨派，也沒必要為了與其作對，而硬要選擇另一黨，讓自己邁向不想過的生活。
蔡康永先前接受王偉忠專訪時，則提到自己參與政治活動的原因，是因為他看到西門町同志酒吧遭過度執法的新聞，自己想站出來為同志族群發聲。蔡康永當時也說出金句：「我不要全身而退，我不要富貴閒人，我不要持盈保泰。我損失嚴重啊，但是沒有問題，我不在乎身敗名裂！我就想不通，你握著那個名聲要幹嘛？你不把它燒了，換一點溫暖和亮光，要幹嘛？」
蔡康永在節目上還呼籲大眾出門投票：「我覺得投票這件事情，不用管哪一個候選人贏，你要管你有沒有贏，當你把票投給你想要的生活的時候，你就贏了。」他的發言被粉絲大讚字字珠璣，每一句都是金句。