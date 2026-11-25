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許信良稱洋流是歷史洪流 沈富雄提3點反駁

批沈伯洋喊破圈卻越縮越小 沈富雄談中間選民觀感

2026九合一選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起的「洋流」蔚為話題。前民進黨主席許信良日前盛讚，「洋流」是無法阻擋的「歷史洪流」，甚至認為將改變未來台灣政治風貌。不過對此，前立委沈富雄直言不同看法，他認為「洋流」與歷史上的農民起義有本質差異，更批評沈伯洋雖然頻頻強調要「破圈」，但從用詞到辯論內容，卻始終停留在同溫層，甚至「越縮越小」。許信良日前出席中壢事件49周年紀念活動時，回憶1977年參選桃園縣長的經驗，認為如今沈伯洋帶起的「洋流」，讓他想起當年的群眾熱情，並形容這是一股難以阻擋的歷史洪流。對此，沈富雄昨上政論節目《少康戰情室》表示，他並不認同許信良的說法，並認為「洋流」其實是一場群眾運動，與歷史上的起義有明顯不同。他提出3點理由，首先，「洋流」是從上往下發動，與過去的起義不同。沈富雄指出，其次，歷史上的農民起義參與者，不會像如今的「小水滴」一樣在街上跳舞，甚至試圖撤下玉山排雲山莊的國旗；第三，農民起義通常源自飢寒交迫，而非為了奪取權力。沈富雄所提及的排雲山莊事件發生在22日下午，有山友試圖想將玉山上排雲山莊的國旗換成「洋流旗」，遭現場管理人員及時制止，國旗最終並未被撤下。沈伯洋事後也表示，原本放國旗的地方，就讓國旗留在原處較為妥當。沈富雄昨更進一步指出，他認為「洋流」的本質與先前大罷免、不副署爭議一致，都是對「朝小野大」的政治局面不服氣，因此他對台北市長選情抱持相對樂觀的看法。他也質疑，沈伯洋近期的競選策略相當奇怪，雖然經常強調要突破同溫層，但實際上無論說話方式、用詞，或是辯論時提出的內容，都仍停留在原本的支持者圈內，不僅沒有成功破圈，反而不斷向內收縮，「越縮越小」。沈富雄認為，距離投票只剩最後幾天，台北市中間選民觀察候選人的重點，仍是這群人進入市府後究竟能做什麼、能解決哪些問題？他以中間選民的角度提出疑問：「這群人進台北市府要做什麼？是哪裡不順，要把它變順」。